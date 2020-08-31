Мостовой: приехал в расположение сборной России проявить себя

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Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлением от нахождения в сборной России по футболу.
Мостовой: приехал в расположение сборной России проявить себя
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Ощущения отличные. Я шёл к этому и давно хотел, чтобы это произошло. Конечно, мне очень приятно. Когда все собрались, стало видно, как ребята соскучились друг по другу. Все общительные, доброжелательные. Атмосфера очень хорошая. Некоторые моменты я у ребят из «Зенита» уже спрашивал. Что можно, что нельзя. Пока всё хорошо. Приехал показать себя и проявить. Ознакомительный ли это сбор или нет — дело второе. Я буду показывать всё, что могу, на что способен, и проявлять себя», — рассказал Мостовой в интервью пресс-службе национальной команды.

Сборная России в ближайшее окно проведёт два матча в рамках Лиги наций. Первый матч российская команда сыграет 3 сентября против Сербии на «ВТБ Арене» в Москве. Во втором  на выезде коллектив Станислава Черчесова встретится со сборной Венгрии 6 сентября.

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