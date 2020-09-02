«Ребята ответственно отнеслись к ситуации»: футболисты сборной России сдали отрицательные тесты на COVID-19

Тесты футболистов сборной России на наличие коронавируса показали отрицательный результат. Об этом заявил главный врач национальной команды Эдуард Безуглов. По его словам, все игроки, включая переболевших COVID-19, находятся в оптимальной форме и занимаются в общей группе. В свою очередь, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук признался, что рад возвращению в сборную, и прокомментировал переход брата Алексея в «Аталанту». А вратарь «Сочи» Сослан Джанаев оценил выступление молодых коллег по амплуа Александра Максименко и Матвея Сафонова.

Сборная России по футболу провела очередную тренировку на подмосковной базе в Новогорске в преддверии матчей Лиги наций с Сербией и Венгрией. Все игроки занимались в общей группе. В целом медицинский штаб положительно оценил форму футболистов и выразил уверенность, что к первой встрече, которая состоится 3 сентября, все подойдут в оптимальном состоянии.

Кроме того, накануне прибывшие в Новогорск игроки сдали анализы на коронавирус. Все они показали отрицательный результат. По словам главного врача сборной России Эдуарда Безуглова, команда пройдёт ещё два тестирования под наблюдением лаборатории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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«Мы не первый месяц находимся в таком положении, поэтому все алгоритмы уже были отработаны, никаких вопросов не возникло. Врачи клубов и сами ребята ответственно отнеслись к ситуации. Футболисты всё понимают, никого специально предупреждать не надо. Поэтому мы работаем в стандартном режиме, тесты сдаются вовремя, все они отрицательные. Никаких неожиданностей не было. Заезд на базу прошёл комфортно, всё организовано на высшем уровне», — рассказал Безуглов.

В связи с тем, что влияние COVID-19 на организм до конца не изучено, у многих возникали опасения по поводу того, в какой форме будут находиться игроки, перенесшие заболевание.

«Мы не видим никаких изменений. Более того, в сборной есть футболисты с антителами, форма которых оценивается очень высоко. Медицинский штаб ориентируется на цифры, и по ним проблем нет. Все находятся в том же состоянии, что и год назад. Никаких проблем в работе лёгких и сердечно-сосудистой системы нет», — заверил Безуглов.

В заключение он прояснил ситуацию с повреждениями Александра Головина, Алексея Миранчука, Дениса Черышева, Дмитрия Баринова и Евгения Луценко, пропускающих нынешний сбор.

«Получили результаты МРТ Головина. Он пропустит порядка четырёх недель. У Миранчука ситуация получше. Думаю, через две—три недели он приступит к тренировкам в общей группе, возможно, даже увидим его на поле. У Луценко сроки такие же. Баринов прооперирован в Италии. У него всё хорошо, операция прошла по плану. Сроки реабилитации в данной ситуации стандартные — надо ориентироваться на шесть месяцев. Чуть раньше — супер, чуть позже — ничего страшного», — добавил Безуглов.

Из-за пандемии коронавируса весенние сборы национальной команды были отменены. В связи с этим сами футболисты отметили, что были рады вернуться в расположение национальной команды и встретиться друг с другом. По словам полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, он уже успел отдохнуть после матча с «Зенитом» и чувствует себя хорошо.

«Рад вернуться в национальную команду. Все собрались, пообщались, занятия проходят весело и позитивно. Сейчас у нас непростой период, главное уметь правильно восстанавливаться. Но в сборной хороший медицинский штаб. Поэтому все, в том числе и я, находятся в хорошей физической форме. Это будет мой дебют в Лиге наций. Но я к любому матчу отношусь серьёзно», — заявил Миранчук.

После тренировки состоялось первое теоретическое занятие, на котором разбирались сильные и слабые стороны сербов — первого соперника россиян.

«Конечно, я многое слышал о сборной Сербии, знаю, что сразу несколько футболистов выступают в европейских топ-чемпионатах. Это сильная команда, но тем интереснее нам будет с ней играть, а болельщикам — наблюдать за ходом матча», — сказал полузащитник.

30 августа стало известно о переходе Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту». Антон выразил уверенность в том, что его брат впишется в состав новой команды, сумеет раскрыться в ней и показать себя с лучшей стороны.

«Конечно, мы общаемся, поэтому я понимал, что у него есть желание перейти в европейский клуб. «Аталанта» — топ-команда, поэтому для него это очень хорошее предложение. Лёша — профессионал, игрок с хорошей головой. А его новый тренер любит атлетичный футбол, уделяет внимание работе над физикой. Тем лучше для брата. Честно говоря, я пока до конца не осознал, что близкого человека больше не будет рядом. Думаю, это произойдёт, когда вернёмся в клуб, войдём в раздевалку. Конечно, это непросто. Но это футбол, мы были готовы. Уверен, что ещё увидимся на футбольном поле», — заключил Миранчук.

Своими впечатлениями по поводу первых дней сборов поделился и вратарь «Сочи» Сослан Джанаев. Он отметил, что на подготовку к новому сезону у игроков было немного времени, однако благодаря плотному графику форма набирается быстро.

«Давно мы не собирались, обычно между сборами более короткий период. Соскучились друг по другу. К матчу с сербами готовимся с позитивным настоем. Требования везде одинаковые, что в клубах, что в сборной, поэтому все максимально сконцентрированы. У нас во вратарской бригаде отличные взаимоотношения, хороший микроклимат, мы давно друг друга знаем, постоянно встречаемся на поле», — рассказал Джанаев.

Кроме того, он особо отметил вратарей молодёжного состава сборной России Александра Максименко и Матвея Сафонова. В настоящий момент подопечные Михаила Галактионова готовятся к матчам с командами Болгарии и Польши.

«Эти ребята здорово и стабильно провели прошлый сезон, несмотря на свой возраст. Думаю, они продолжат в том же духе. Эти вратари — будущее нашей страны и уже показывают высокий класс», — добавил Джанаев.