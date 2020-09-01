Тедеско: у Алексея Миранчука есть всё, чтобы проявить себя в Италии

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука из столичного «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».

«В последние годы Миранчук был одним из лучших игроков в РПЛ. Он плеймейкер, способный создавать решающие моменты для своих одноклубников, но может много забивать и сам. Меня заинтриговал этот трансфер. Хочу посмотреть, как он адаптируется к Серии А и поставленной игре «Аталанты» при Гасперини. У Алексея есть все качества, чтобы хорошо показать себя и в Италии, уверяю вас», — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников. Контракт с «Аталантой» будет подписан после того, как россиянин пройдёт медицинское обследование в клубе из Бергамо.

Ранее сообщалось, что Миранчук забрал вещи с базы «Локомотива».