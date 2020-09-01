Алексей Миранчук забрал вещи с базы «Локомотива»

Короткая ссылка
Российский полузащитник Алексей Миранчук, который в ближайшее время присоединится к итальянской «Аталанте», забрал свои вещи с базы московского «Локомотива».
Алексей Миранчук забрал вещи с базы «Локомотива»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала серию фотографий в Instagram, на которых футболист собирает свои вещи и покидает базу.

«Покидая родной дом», — подписан пост.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников. Контракт с «Аталантой» будет подписан после того, как россиянин пройдёт медицинское обследование в клубе из Бергамо.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить