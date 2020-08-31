Капелло: хорошо, что Алексей Миранчук перешёл именно в «Аталанту»

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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».
Капелло: хорошо, что Алексей Миранчук перешёл именно в «Аталанту»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я очень рад за Алексея. Хорошо, что он перешёл именно в «Аталанту» — это организованная команда. Там работает квалифицированный тренер. Миранчук — игрок уровня Лиги чемпионов, это шаг вперёд для него. Он сильный игрок, квалифицированный, физически хорошо готовый и с отличным пониманием футбола. «Аталанта» совершила хорошее приобретение. Здорово, что Алексей переехал в итальянский чемпионат, это сильная лига. Я надеюсь, что Миранчук добьётся успеха», — заявил Капелло «Спорт-Экспрессу».

30 августа стало известно о договорённости «Локомотива» и «Аталанты» о переходе 24-летнего россиянина. В текущем сезоне хавбек провёл четыре матча, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Каррера высказал мнение о переходе Миранчука в «Аталанту».

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