Капелло: хорошо, что Алексей Миранчук перешёл именно в «Аталанту»
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- РИА Новости
«Я очень рад за Алексея. Хорошо, что он перешёл именно в «Аталанту» — это организованная команда. Там работает квалифицированный тренер. Миранчук — игрок уровня Лиги чемпионов, это шаг вперёд для него. Он сильный игрок, квалифицированный, физически хорошо готовый и с отличным пониманием футбола. «Аталанта» совершила хорошее приобретение. Здорово, что Алексей переехал в итальянский чемпионат, это сильная лига. Я надеюсь, что Миранчук добьётся успеха», — заявил Капелло «Спорт-Экспрессу».
30 августа стало известно о договорённости «Локомотива» и «Аталанты» о переходе 24-летнего россиянина. В текущем сезоне хавбек провёл четыре матча, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Ранее Каррера высказал мнение о переходе Миранчука в «Аталанту».