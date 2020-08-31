Каррера высказал мнение о переходе Миранчука в «Аталанту»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«Я думаю, что у Алексея Миранчука есть все качества для того, чтобы он отлично проявил себя в «Аталанте», — приводит Sport24 слова Карреры, отыгравшего в качестве футболиста 242 матча за «Аталанту» в 1996—2003 годах.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников. Контракт с «Аталантой» будет подписан после того, как россиянин пройдёт медицинское обследование в клубе из Бергамо.

Ранее агент объяснил, почему Миранчук заранее попрощался с болельщиками «Локомотива».