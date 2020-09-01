Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что рассматривает российского полузащитника Алексея Миранчука в качестве замены для одного из лидеров команды, словенца Йосипа Иличича.

«Мы подписали Миранчука в качестве замены Иличичу, даже если как таковой он и не является дублером Йосипа. Я уже просил подобного футболиста перед началом прошлого сезона, поскольку мы знали, что Иличич не может играть в каждом матче, а у нас не было никого с его характеристиками. Россиянин молод, талантлив. У него травма, из-за которой он может пропустить несколько недель, но мы и не должны ожидать немедленного результата», — цитирует Гасперини Football Italia.

Словенский футболист Йосип Иличич отсутствует в расположении клуба в последние несколько месяцев из-за психологических проблем.

Трансфер Миранчука обошёлся «Аталанте» в €14,5 млн.

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