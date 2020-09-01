Антон Миранчук прокомментировал уход брата из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал переход брата Алексея в итальянскую «Аталанту».

«Я понимал, что у Алексея есть желание и предложение из-за рубежа. Мы обговаривали эти моменты. «Аталанта» — это топ-клуб, который выходит на новый уровень. Я считаю, что для него это очень хорошее предложение и он там раскроется и покажет себя с наилучшей стороны. Лёша — профессионал и хороший игрок, со светлой головой. Уверен, что он впишется в новую команду. Я, наверное, ещё не осознаю до конца, что, когда вернусь в раздевалку, брата уже не будет рядом. Но это футбол, мы были готовы к этому», — рассказал Антон Миранчук пресс-службе сборной России.

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» за €14,5 млн.

Ранее Алексей Миранчук забрал вещи с базы «Локомотива».