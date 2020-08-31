«Поговорили по-мужски, всё хорошо»: Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией

Артём Дзюба и Александр Соболев встретились в сборной России и пожелали друг другу удачи в ближайших матчах. Оба подчеркнули, что после телефонного разговора все недоразумения между ними исчерпаны. В качестве доказательства нападающие сделали совместное фото. Главный тренер команды Станислав Черчесов не исключил, что оба могут выйти с первых минут на игру с Сербией в Лиге наций.

Сборная России продолжает подготовку к матчам Лиги наций УЕФА. 3 сентября подопечным Станислава Черчесова предстоит принять в Москве сербов, а 6 сентября они сыграют с венграми в Будапеште.

В понедельник национальная команда собралась на базе в Новогорске почти в полном составе, не хватало только игроков «Краснодара» Егора Сорокина, Сергея Петрова и Юрия Газинского. После вечернего матча с «Ростовом» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) им, по словам Станислава Черчесова, предоставили возможность выспаться. Наставник также признался, что после девятимесячного перерыва в работе с командой чувствует, что будто и не расставался с игроками.

«Мы соберёмся, наметим цели до зимы, обозначим пункты, на которые нужно обращать внимание. Каждому игроку необходимо быть хорошим в данный конкретный момент. Поэтому изучим их состояние и будем из этого исходить», — пояснил Черчесов, отвечая на вопросы журналистов.

Помимо прочего тренера попросили прокомментировать ситуацию с травмированными. Из-за повреждений в национальную команду не смогли прибыть Алексей Миранчук, Александр Головин, Денис Черышев и Евгений Луценко.

«Это не первый подобный случай, когда много травм. Александра Соболева и Даниила Фомина мы заранее предупредили о возможном довызове в сборную. Они знали об этом», — уточнил Черчесов.

Сам Соболев при этом признался, что приглашение приехать в сборную поступило ему неожиданно. В момент звонка он уже уехал отдыхать за город. Тем не менее, по словам форварда «Спартака», он испытывает только положительные эмоции от вызова.

Соболев мог оказаться и в первоначальном списке игроков, но Черчесов решил не сводить их вместе с Артёмом Дзюбой до разрешения конфликта. В итоге футболисты созвонились и обсудили свои противоречия. В комментариях для прессы оба подчеркнули, что «поговорили по-мужски».

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«Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры», — резюмировал Дзюба.

В свою очередь, Соболев заявил: «Историю сильно раздули. У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски всё обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться. Вопрос закрыт. Всё хорошо».

Завершая тему, Черчесов выразил удовлетворение тем, что игроки решили свою проблему до начала тренировочного сбора.

«Сейчас ситуация прозрачная, никаких проблем у нас нет», — добавил он.

Помимо 196-сантиметрового Дзюбы и 191-сантиметрового Соболева, в распоряжении наставника есть Николай Комличенко, рост которого составляет 193 см. Черчесов не исключил, что против сербов и венгров с первых минут могут сыграть сразу два фактурных форварда.

«Такое возможно всегда — как ситуация подскажет. Другое дело, мы давно друг друга не видели. Не забывайте, что и у Фёдора Смолова была болячка. Он лишь перед самым сбором подтвердил свою готовность. Мы делаем выводы, исходя из ряда составляющих. Фамилии сербских футболистов и клубы, за которые они выступают, конечно, на слуху. От нас требуется хорошо подготовиться к конкретному матчу. Тем более, у нас есть опыт игры с самыми звучными командами и именами. На данный фактор мы и раньше не обращали внимания, и сейчас не обращаем. Бояться не надо, надо просто делать свою работу. Вот и всё», — заметил тренер.

Что касается Дзюбы, то он похвалил дебютанта сборной и своего одноклубника по «Зениту» Андрея Мостового. По мнению капитана, молодой полузащитник заслужил вызов своей игрой и способен доказать закономерность решения тренерского штаба по его кандидатуре.

«Я очень соскучился по сборной. Ждали с нетерпением. Надолго эта пауза затянулась. Надеюсь, эмоционально встряхнёмся. Смена обстановки, мне кажется, пойдёт всем нам на пользу. Поэтому я очень рад, что мы здесь собрались. Необходимо хорошо подготовиться к игре, потому что Лигу наций надо начать с победы. Любая потеря в составе для нас существенна. Особняком, понятно, стоит Головин. Его будет сильно не хватать. Соболев? Схема, игра сборной, наверное, сейчас подобраны под крупного форварда. Для нашего футбола хорошо, что появляются молодые ребята, которые уже рвутся в состав. В конкуренции можно только прибавлять», — подытожил Дзюба.

Игру со сборной Сербии на стадионе «Динамо» будет судить бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Каллумом. Его ассистентами назначены Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. С национальной командой независимой Сербии россияне встретятся в пятый раз. Четыре предыдущих матча носили товарищеский характер. В 2008 и 2011 годах сборная России одержала победы, в 2013 и 2016-м дело окончилось ничейным исходом.

«Мы пообщались и со Смоловым, и с Дзюбой. Конкуренция в команде — это хорошо. Буду стараться выиграть эту конкуренцию. Если я играю в «Спартаке» и вызываюсь в сборную, значит, хорошо выполняю свою работу. Но всё это может очень быстро закончиться, если дашь слабину, будешь плохо тренироваться. Так что выкладываюсь на каждой тренировке. Хочу ещё больше прогрессировать», — признался Соболев.