Черчесов о составе сборной Сербии: у нас есть опыт игры со звучными командами и звучными именами

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о составе ближайшего соперника своих подопечных — национальной команды Сербии.
Черчесов о составе сборной Сербии: у нас есть опыт игры со звучными командами и звучными именами
  • ©rfs.ru

«Фамилии и клубы звучные, но есть третьего числа игра, к которой нам надо подготовиться. У нас уже есть опыт игры со звучными командами и звучными именами, поэтому на это мы и тогда, и сейчас не обращаем внимания», — рассказал Черчесов в интервью YouTube-каналу сборной России.

Сборная России сыграет с национальной командой Сербии 3 сентября. Начало матча — в 21:45 мск.

Ранее Черчесов рассказал о подготовке команды в первые дни сбора, на котором присутствуют не все вызванные игроки.

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