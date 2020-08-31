Черчесов о составе сборной Сербии: у нас есть опыт игры со звучными командами и звучными именами

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о составе ближайшего соперника своих подопечных — национальной команды Сербии.

«Фамилии и клубы звучные, но есть третьего числа игра, к которой нам надо подготовиться. У нас уже есть опыт игры со звучными командами и звучными именами, поэтому на это мы и тогда, и сейчас не обращаем внимания», — рассказал Черчесов в интервью YouTube-каналу сборной России.

Сборная России сыграет с национальной командой Сербии 3 сентября. Начало матча — в 21:45 мск.

Ранее Черчесов рассказал о подготовке команды в первые дни сбора, на котором присутствуют не все вызванные игроки.