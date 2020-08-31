Черчесов — о начале работы на сборе: ощущение, как будто не расставались

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды в первые дни сбора, на котором присутствуют не все вызванные игроки.
Черчесов — о начале работы на сборе: ощущение, как будто не расставались
  • ©rfs.ru

«Мы максимально стараемся игроков собирать, потому что любой час, любой день для подготовки в такой промежуток важен. Поэтому мы решили вот так сделать. У команды ещё не полный состав, потому что нет Петрова, Сорокина, Газинского. Мы им сегодня дали возможность выспаться, чтобы они после игры отдохнули. Ощущение у нас, как будто не расставались», — рассказал Черчесов в интервью YouTube-каналу сборной России.

Российская команда 3 сентября в Москве сыграет со сборной Сербии, а 6 сентября в Будапеште — со сборной Венгрии.

Ранее сообщалось, что Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить