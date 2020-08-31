Черчесов — о начале работы на сборе: ощущение, как будто не расставались

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды в первые дни сбора, на котором присутствуют не все вызванные игроки.

«Мы максимально стараемся игроков собирать, потому что любой час, любой день для подготовки в такой промежуток важен. Поэтому мы решили вот так сделать. У команды ещё не полный состав, потому что нет Петрова, Сорокина, Газинского. Мы им сегодня дали возможность выспаться, чтобы они после игры отдохнули. Ощущение у нас, как будто не расставались», — рассказал Черчесов в интервью YouTube-каналу сборной России.

Российская команда 3 сентября в Москве сыграет со сборной Сербии, а 6 сентября в Будапеште — со сборной Венгрии.

Ранее сообщалось, что Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу.