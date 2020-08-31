Единоличное лидерство «Спартака», четвёртый матч Дзюбы без голов и удаление Мусаева: чем запомнился шестой тур РПЛ

«Спартак» обыграл «Арсенал» и впервые более чем за три года вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью и потеряли очки во втором и четвёртом матче подряд. «Краснодар» и «Ростов» пятый раз разошлись миром, а главный тренер хозяев Мурад Мусаев получил красную карточку уже после финального свистка. Помимо двух центральных матчей также вничью завершились ещё четыре встречи. RT рассказывает, чем запомнился шестой тур РПЛ.

Спорное удаление Лесового и третий гол Соболева

Шестой тур РПЛ стартовал матчем между «Спартаком» и «Арсеналом». Красно-белые в случае победы могли возглавить турнирную таблицу как минимум до воскресенья.

Однако встреча началась для подопечных Доменико Тедеско не слишком удачно. В середине первого тайма гости открыли счёт благодаря удачному розыгрышу углового. Мяч залетел в сетку ворот Александра Максименко от спины 19-летнего Даниила Хлусевича.

Но «Спартаку» ещё до перерыва удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. Сначала Александр Соболев забил третий мяч в текущем сезоне чемпионата страны после проникающей передачи Зелимхана Бакаева, а затем Самуэль Жиго замкнул подачу Джордана Ларссона со стандарта. К слову швед набрал пятый балл за результативность в Премьер-лиге (3 + 2) и делит первое место по этому показателю в турнире ещё с пятью футболистами.

Вдобавок ко всем бедам, «Арсенал» перед самым перерывом остался в меньшинстве. Необязательную вторую жёлтую карточку за использование нецензурной брани и отмашку от арбитра получил Даниил Лесовой.

Даже вдесятером туляки после перерыва не оставляли попыток сравнять счёт, но забить всё же не сумели. А «Спартак» впервые с чемпионского сезона-2016/17 завершил тур национального первенства на первом месте.

Единственной ложкой дёгтя для москвичей стала травма Гуса Тиля. Зато вместо него на поле вышел Остон Урунов. Новичок команды провёл за неё дебютный матч и оставил весьма неплохое впечатление.

Неоднозначное решение судьи и невероятный промах Конате

А в Подмосковье состоялась встреча двух новичков элитного дивизиона — «Химок» и «Ротора». Обе команды рассчитывали, наконец, одержать первую победу в сезоне. В результате матч завершился вничью — 1:1.

Открыли счёт в середине первого тайма гости. Камиль Муллин замкнул прострел Данила Степанова с левого фланга. При этом полузащитник волгоградцев Зурико Давиташвили в ходе результативной атаки подыграл себе рукой, но судья Кирилл Левников после просмотра повтора гол засчитал.

Отыгрались «Химки» уже после перерыва, когда арендованный у «Спартака» Александр Ломовицкий отличился ударом из пределов штрафной после флангового прострела Аршака Коряна. В концовке подопечные Дмитрия Гунько имели отличную возможность вырвать первую победу, но Мохамед Конате с линии вратарской пробил в перекладину.

Красивый мяч Жамалетдинова и невезение «Динамо»

С аналогичным счётом закончился матч «Уфы» и «Динамо». Бело-голубые после победы над «Зенитом» в предыдущем туре рассчитывали развить удачную серию, но довольствовались ничьей.

При этом именно коллектив Кирилла Новикова открыл счёт в самом конце первого тайма. Второй мяч в сезоне забил Клинтон Н'Жье. Сразу после перерыва москвичи могли упрочить своё преимущество. В частности, в штангу со штрафного пробил Себастиан Шиманьски.

Вместо того, чтобы поразить чужие ворота, «Динамо» пропустило. Красивым голом удалось отметиться Тимуру Жамалетдинову, права на которого «Уфа» выкупила летом у ЦСКА. После подачи с фланга форвард головой аккуратно перебросил Антона Шунина. Мяч стал для 23-летнего нападающего дебютным в составе команды из Башкортостана и первым в РПЛ с ноября 2018-го.

Ноль ударов «Зенита» в створ и 130-й «сухой» матч Гилерме

Не удалось определить победителя и в центральном матче тура, в котором в Москве сошлись действующий чемпион страны «Зенит» и серебряный призёр РПЛ «Локомотив» (0:0). Железнодорожники несмотря на серьёзные кадровые проблемы не позволили оппоненту поразить собственные ворота.

Мало того петербуржцы за 90 минут не нанесли ни одного удара в створ ворот красно-зелёных, а Артём Дзюба уже в четвёртой встрече кряду не смог огорчить вратаря чужой команды. Таким образом Маринато Гилерме провёл 130-й «сухой» матч в России, не совершив ни одного сейва.

У его визави Михаила Кержакова тоже было не слишком много работы — лишь два удара в створ. Как и натурализованный бразилец, россиянин провёл юбилейную игру на ноль в карьере — 50-ю в зачёт клуба Льва Яшина.

А вот «Зенит» остался без победы во втором поединке РПЛ кряду и уступил лидерство «Спартаку». «Локомотив» же не выигрывает в национальном первенстве уже на протяжении четырёх встреч.

Четвёртый гол Кучаева и результативные штрафные ЦСКА

ЦСКА, напротив, удалось прервать трёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Причём армейцы на выезде неожиданно легко разгромили «Ахмат» (3:0), который в последних трёх турах набрал девять очков из девяти возможных.

В воскресенье грозненцы крупного поражения не заслуживали. Они нанесли больше ударов по воротам, чем соперник (14 против 9), дважды попали в штангу, но так и не сумели пробить Игоря Акинфеева, который совершил пять сейвов.

Гости же реализовали почти все свои моменты. Уже на 11-й минуте счёт открыл Константин Кучаев. 22-летний полузащитник забил четвёртый мяч в текущем сезоне РПЛ и догнал в гонке бомбардиров турнира Дениса Макарова, Сердара Азмуна и Кристиана Нобоа.

В концовке же ЦСКА дважды удачно разыграл стандартные положения. Никола Влашич сначала помог забить Кристияну Бистровичу, а затем отличился самостоятельно мощным ударом с 25 метров. Теперь в активе хорвата пять баллов за результативность в четырёх матчах РПЛ (3 + 2).

Армейцы же продлили серию удачных встреч с «Ахматом». Красно-синие выиграли у грозненцев шесть последних поединков и не пропустили в них ни одного мяча. Также стоит отметить, что в составе ЦСКА в этот вечер дебютировали два иностранных новичка — нигериец Чидера Эджуке и бразилец Бруно Фукс.

Грубые ошибки вратарей и дубль Деспотовича

Богатым на голы получилось и противостояние «Рубина» с «Тамбовом» в Казани. Соперники отличились по два раза и разошлись миром.

При этом вратари, Сергей Рыжиков и Юрий Дюпин, совершили по грубой ошибке на выходе. В конце первого тайма опытнейший голкипер гостей выронил мяч из рук прямо на ногу Джордже Деспотовичу и позволил своей бывшей команде сравнять счёт.

А незадолго до финального свистка уже Дюпин подарил мяч оппоненту и помог Павлу Карасёву вывести «Тамбов» вперёд.

Но спас «Рубин» от поражения всё тот же Деспотович. Джордже отличился на 90-й минуте после подачи углового и оформил дубль. Причём для серба голы стали дебютными в составе казанцев. После финального свистка он отправился в расположение сборной Сербии, за которую может дебютировать 3 сентября во встрече с Россией.

Гол Норманна со штрафного и очередная осечка «Краснодара»

Помимо встречи «Зенита» и «Локомотива» особое внимание болельщиков в программе тура вызывало Южное дерби «Краснодар» — «Ростов». Тем более в начале июля игра этих команд закончилась грандиозным судейским скандалом с реализованным жёлто-синими на 111-й минуте пенальти.

Отчётный поединок завершился с аналогичным счётом — 1:1. В первом тайме соперники так и не сумели открыть счёт, хотя имели немало моментов.

А после перерыва «Ростову» удалось удачно исполнить стандартное положение. Матиас Норманн, который вышел на поле не до конца восстановившимся от травмы, со штрафного закрутил мяч точно в ближний угол. Так «Краснодар» пропустил первым в третьем матче подряд.

Но, как и во встрече с ЦСКА в середине недели, коллективу Мурада Мусаева удалось отыграться. На этот раз команду от поражения спас Маркус Берг. Швед забил уже третий мяч в текущем розыгрыше чемпионата.

В концовке «Краснодар» вполне мог вырвать победу, но удача хозяевам не улыбнулась. После финального свистка тренер команды Мурад Мусаев выбежал на поле и на повышенных тонах принялся общаться с рефери, за что получил красную карточку.

Два удара в створ за матч и травма Мамманы

Наконец, шестой ничейный результат в туре был зафиксирован в Сочи, где местная одноимённая команда не сумела обыграть «Урал» (0:0) и догнать в турнирной таблице «Спартак».

Отчётный матч получился крайне небогатым на события. За все 90 минут соперники нанесли лишь два удара в створ ворот. Однако чуть больше подходов было всё же у хозяев. Выстрелам Ивана Миладиновича, Антона Заболотного и Жоаозиньо не хватило немного точности.

А для тренерского штаба Владимира Федотова дополнительной головной болью стала травма арендованного у «Зенита» центрального защитника Эмануэля Мамманы. Аргентинца пришлось менять уже на 28-й минуте.