ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал разгромную победу над грозненским «Ахматом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесли голы Константина Кучаева, забившего с передачи Фёдора Чалова на 11-й минуте встречи, а также Кристияна Бистровича, отличившегося на 88-й минуте, и Николы Влашича, забившего на 90-й минуте со штрафного.

В седьмом туре ЦСКА на своём поле сыграет с московским «Спартаком», а «Ахмат» в Грозном примет «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче РПЛ.