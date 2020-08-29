«Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 1:1.
За «Ротор» на 32-й минуте забил Камиль Муллин, которому ассистировал Данил Степанов.
«Химки» ответили голом Александра Ломовицкого, забившего на 56-й минуте с передачи Аршака Коряна.
Обе команды продлили свои безвыигрышные серии на старте сезона.
В седьмом туре «Химки» на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом», а «Ротор» на своём поле примет «Краснодар».
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на первое место в таблице РПЛ.