«Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ

Короткая ссылка
Подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор» сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 1:1.

За «Ротор» на 32-й минуте забил Камиль Муллин, которому ассистировал Данил Степанов.

«Химки» ответили голом Александра Ломовицкого, забившего на 56-й минуте с передачи Аршака Коряна.

Обе команды продлили свои безвыигрышные серии на старте сезона.

В седьмом туре «Химки» на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом», а «Ротор» на своём поле примет «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на первое место в таблице РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить