«Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ

Подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор» сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 1:1.

За «Ротор» на 32-й минуте забил Камиль Муллин, которому ассистировал Данил Степанов.

«Химки» ответили голом Александра Ломовицкого, забившего на 56-й минуте с передачи Аршака Коряна.

Обе команды продлили свои безвыигрышные серии на старте сезона.

В седьмом туре «Химки» на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом», а «Ротор» на своём поле примет «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на первое место в таблице РПЛ.