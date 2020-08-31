Дзюба — о ситуации с Соболевым: конфликта между нами не было изначально

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Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о разрешении конфликта с форвардом Александром Соболевым.
Дзюба — о ситуации с Соболевым: конфликта между нами не было изначально
  • РИА Новости

«Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры», — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу сборной России.

Ранее Черчесов объяснил, почему решил рассказать о конфликте Соболева и Дзюбы.

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