Дзюба — о ситуации с Соболевым: конфликта между нами не было изначально

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о разрешении конфликта с форвардом Александром Соболевым.

«Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры», — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу сборной России.

Ранее Черчесов объяснил, почему решил рассказать о конфликте Соболева и Дзюбы.