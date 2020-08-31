Черчесов допустил возможность возвращения практики оглашения расширенного состава сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов допустил возможность возобновления практики оглашения расширенного состава национальной команды перед сборами.

«Если брать нынешнюю ситуацию, Соболева и Фомина мы заранее предупредили. Они знали об этом, но сегодня на собрании поднимем этот вопрос, потому что это, вообще-то, касается и игроков, и их внутреннего состояния. Посмотрим, как нам будет комфортнее и, самое главное, как правильно в этом плане действовать», — рассказал Черчесов в интервью YouTube-каналу сборной России.

Уже по ходу сбора стартовавшего 29 августа, после завершения всех матчей, шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в сборную были дополнительно вызваны Александр Соболев и Даниил Фомин, заменившие травмированных Евгения Луценко и Александра Головина.

Ранее Черчесов рассказал о подготовке команды в первые дни сбора, на котором присутствуют не все вызванные игроки.