Черчесов допустил возможность возвращения практики оглашения расширенного состава сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов допустил возможность возобновления практики оглашения расширенного состава национальной команды перед сборами.
Черчесов допустил возможность возвращения практики оглашения расширенного состава сборной России
  • РИА Новости

«Если брать нынешнюю ситуацию, Соболева и Фомина мы заранее предупредили. Они знали об этом, но сегодня на собрании поднимем этот вопрос, потому что это, вообще-то, касается и игроков, и их внутреннего состояния. Посмотрим, как нам будет комфортнее и, самое главное, как правильно в этом плане действовать», — рассказал Черчесов в интервью YouTube-каналу сборной России.

Уже по ходу сбора стартовавшего 29 августа, после завершения всех матчей, шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в сборную были дополнительно вызваны Александр Соболев и Даниил Фомин, заменившие травмированных Евгения Луценко и Александра Головина.

Ранее Черчесов рассказал о подготовке команды в первые дни сбора, на котором присутствуют не все вызванные игроки.

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