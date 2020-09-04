Гол Глушенкова на первой минуте и «сухарь» Сафонова: как российская молодёжка обыграла Болгарию в отборе на ЧЕ-2021

Молодёжная сборная России по футболу обыграла Болгарию в отборочном турнире чемпионата Европы — 2021. Подопечные Михаила Галактионова одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам отличившегося уже на первой минуте Максима Глушенкова, а также Игоря Дивеева. Гостям ответить забитыми мячами в ворота Матвея Сафонова не удалось. Россияне сохранили преимущество в четыре очка над командой Польши, с которой проведут следующий матч.

Для молодёжной сборной России по футболу отбор на чемпионат Европы 2021 года вошёл в решающую стадию. На сентябрь у подопечных Михаила Галактионова были намечены матчи с прямыми конкурентами за путёвки на финальный турнир — Болгарией и Польшей. В первом круге с обоими соперниками была зафиксирована ничья, и это служило игрокам напоминанием, что за лидерство в группе ещё нужно побороться.

Главному тренеру россиян наверняка было непросто выбрать состав на первую домашнюю игру с Болгарией. В каждой линии у Галактионова в расположении было по несколько футболистов, имеющих стабильную практику в РПЛ, так что даже травма Фёдора Чалова не была для команды трагедией.

Также по теме Путёвка на Евро-2021 против успехов в Лиге наций: почему осенние матчи молодёжки важнее игр главной сборной России Сборная России продолжает борьбу за путёвку на чемпионат Европы 2021 года для футболистов до 21 года. В пятницу подопечные Михаила...

Вместо форварда ЦСКА тренер мог спокойно выпускать в нападении Ивана Игнатьева и Максима Глушенкова, а на помощь им отрядить Ивана Облякова, Константина Кучаева и Даниила Лесового. Место в воротах занял Матвей Сафонов, прикрываемый Николаем Рассказовым, Игорем Дивеевым, Романом Евгеньевым и Данилом Круговым. Пожалуй, только в центре поля у Галактионова особых вариантов не было — присутствие Наиля Умярова напрашивалось само собой.

Однако многие из этих игроков уже встречались с Болгарией год назад, когда им пришлось довольствоваться ничьей и радоваться тому, что Александр Максименко надёжно отыграл на позиции вратаря. Подопечные Александра Димитрова стали единственной командой, которой россияне не забили в первом круге.

Но это недоразумение было быстро исправлено на «Арене Химки». Едва арбитр Арда Кердешлер дал сигнал к началу матча, как россияне обступили ворота болгар. Кучаев отдал пас в центр штрафной, откуда Глушенков пробил из-под Ангела Ляскова и попал по воротам. Уже на первой минуте хозяева поля открыли счёт.

Забив быстрый мяч, россияне не стали отходить от первоначального плана на матч и продолжили играть первым номером, оставляя гостям лишь редкие шансы на контратаки. Правда, и развить успех подопечные Галактионова не могли из-за страдающей реализации. К 19-й минуте Глушенков уже мог бы стать автором дубля, однако после выхода один на один с Даниелом Наумовым попал прямо во вратаря. Не доводил свои атаки до конца и Обляков, шли в никуда новые передачи Кучаева. Наконец, своё слово сказал и арбитр, не ставший назначать пенальти за падение Евгеньева.

Впрочем, снисходительность Кердешлера в этом матче была скорее на руку россиянам. На 33-й минуте Игнатьев невозмутимо сбил соперника после потери мяча и мог получить за это жёлтую карточку, а будь столкновение чуть пожёстче, то ему бы вновь пришлось уйти с поля, как в первом матче с Болгарией. Но турецкий судья простил нападающего «Рубина», а потом не стал наказывать Кучаева за толчок Петко Христова в спину.

В первом тайме кроме реализации и дисциплины беспокойство вызывало состояние Лесового. Ещё в середине игрового отрезка он получил сильный удар в грудь, после которого полузащитнику понадобилась помощь врачей. В перерыве его заменил Александр Ломовицкий.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Россияне всё также контролировали мяч и проводили на чужой половине поля почти всё время, однако болгарские защитники — некоторые уже играли за взрослую сборную — не давали удвоить преимущество. В течение 15 минут Кучаев дважды выводил Игнатьева на ударные позиции, но оба раза нападающий пасовал перед соперниками.

Также по теме Ставка на проверенных игроков: почему принципы формирования сборной России по футболу вызывают вопросы С момента оглашения состава сборной России на матчи Лиги наций прошло два тура РПЛ. После них выбор Станислава Черчесова стал казаться...

В конце концов, Галактионов заменил Игнатьева на Магомеда-Шапи Сулейманова, и он первым же своим действием заработал штрафной, который наконец-то привёл ко второму голу. Только авторами его уже стали исключительно игроки обороны. Умяров принял решение бить прямо по воротам, и Наумов с трудом отразил мяч в сторону Евгеньева. Защитник проявил невероятное упорство, стараясь продолжить розыгрыш, и в итоге отдал передачу под мощный удар Игоря Дивеева по центру. Футболист забил уже третий мяч и стал лучшим российским бомбардиром в отборочном турнире, обойдя Чалова и Сулейманова.

После неточного удара Даниила Уткина, который мог окончательно разгромить гостей, болгары на некоторое время активизировались и перешли в атаку, но опасные моменты у ворот Сафонова так и не возникли. Россияне одержали победу со счётом 2:0 и остались на первом месте в группе.

Уже 8 сентября подопечные Галактионова на выезде встретятся с командой Польши, которая в параллельной игре забила Эстонии шесть безответных мячей. Победа над поляками формально ещё не гарантирует выход в финальную стадию чемпионата Европы, но фактически россияне наконец-то смогут попасть на турнир впервые за восемь лет.