Гол Глушенкова на первой минуте и «сухарь» Сафонова: как российская молодёжка обыграла Болгарию в отборе на ЧЕ-2021

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
Молодёжная сборная России по футболу обыграла Болгарию в отборочном турнире чемпионата Европы — 2021. Подопечные Михаила Галактионова одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам отличившегося уже на первой минуте Максима Глушенкова, а также Игоря Дивеева. Гостям ответить забитыми мячами в ворота Матвея Сафонова не удалось. Россияне сохранили преимущество в четыре очка над командой Польши, с которой проведут следующий матч.
Гол Глушенкова на первой минуте и «сухарь» Сафонова: как российская молодёжка обыграла Болгарию в отборе на ЧЕ-2021
  • vk.com
  • © Молодёжная сборная России по футболу

Для молодёжной сборной России по футболу отбор на чемпионат Европы 2021 года вошёл в решающую стадию. На сентябрь у подопечных Михаила Галактионова были намечены матчи с прямыми конкурентами за путёвки на финальный турнир — Болгарией и Польшей. В первом круге с обоими соперниками была зафиксирована ничья, и это служило игрокам напоминанием, что за лидерство в группе ещё нужно побороться.

Главному тренеру россиян наверняка было непросто выбрать состав на первую домашнюю игру с Болгарией. В каждой линии у Галактионова в расположении было по несколько футболистов, имеющих стабильную практику в РПЛ, так что даже травма Фёдора Чалова не была для команды трагедией.

Также по теме
Футболисты молодёжной сборной России Путёвка на Евро-2021 против успехов в Лиге наций: почему осенние матчи молодёжки важнее игр главной сборной России
Сборная России продолжает борьбу за путёвку на чемпионат Европы 2021 года для футболистов до 21 года. В пятницу подопечные Михаила...

Вместо форварда ЦСКА тренер мог спокойно выпускать в нападении Ивана Игнатьева и Максима Глушенкова, а на помощь им отрядить Ивана Облякова, Константина Кучаева и Даниила Лесового. Место в воротах занял Матвей Сафонов, прикрываемый Николаем Рассказовым, Игорем Дивеевым, Романом Евгеньевым и Данилом Круговым. Пожалуй, только в центре поля у Галактионова особых вариантов не было — присутствие Наиля Умярова напрашивалось само собой.

Однако многие из этих игроков уже встречались с Болгарией год назад, когда им пришлось довольствоваться ничьей и радоваться тому, что Александр Максименко надёжно отыграл на позиции вратаря. Подопечные Александра Димитрова стали единственной командой, которой россияне не забили в первом круге.

Но это недоразумение было быстро исправлено на «Арене Химки». Едва арбитр Арда Кердешлер дал сигнал к началу матча, как россияне обступили ворота болгар. Кучаев отдал пас в центр штрафной, откуда Глушенков пробил из-под Ангела Ляскова и попал по воротам. Уже на первой минуте хозяева поля открыли счёт.

Забив быстрый мяч, россияне не стали отходить от первоначального плана на матч и продолжили играть первым номером, оставляя гостям лишь редкие шансы на контратаки. Правда, и развить успех подопечные Галактионова не могли из-за страдающей реализации. К 19-й минуте Глушенков уже мог бы стать автором дубля, однако после выхода один на один с Даниелом Наумовым попал прямо во вратаря. Не доводил свои атаки до конца и Обляков, шли в никуда новые передачи Кучаева. Наконец, своё слово сказал и арбитр, не ставший назначать пенальти за падение Евгеньева.

Впрочем, снисходительность Кердешлера в этом матче была скорее на руку россиянам. На 33-й минуте Игнатьев невозмутимо сбил соперника после потери мяча и мог получить за это жёлтую карточку, а будь столкновение чуть пожёстче, то ему бы вновь пришлось уйти с поля, как в первом матче с Болгарией. Но турецкий судья простил нападающего «Рубина», а потом не стал наказывать Кучаева за толчок Петко Христова в спину.

В первом тайме кроме реализации и дисциплины беспокойство вызывало состояние Лесового. Ещё в середине игрового отрезка он получил сильный удар в грудь, после которого полузащитнику понадобилась помощь врачей. В перерыве его заменил Александр Ломовицкий.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Россияне всё также контролировали мяч и проводили на чужой половине поля почти всё время, однако болгарские защитники — некоторые уже играли за взрослую сборную — не давали удвоить преимущество. В течение 15 минут Кучаев дважды выводил Игнатьева на ударные позиции, но оба раза нападающий пасовал перед соперниками.

Также по теме
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Ставка на проверенных игроков: почему принципы формирования сборной России по футболу вызывают вопросы
С момента оглашения состава сборной России на матчи Лиги наций прошло два тура РПЛ. После них выбор Станислава Черчесова стал казаться...

В конце концов, Галактионов заменил Игнатьева на Магомеда-Шапи Сулейманова, и он первым же своим действием заработал штрафной, который наконец-то привёл ко второму голу. Только авторами его уже стали исключительно игроки обороны. Умяров принял решение бить прямо по воротам, и Наумов с трудом отразил мяч в сторону Евгеньева. Защитник проявил невероятное упорство, стараясь продолжить розыгрыш, и в итоге отдал передачу под мощный удар Игоря Дивеева по центру. Футболист забил уже третий мяч и стал лучшим российским бомбардиром в отборочном турнире, обойдя Чалова и Сулейманова.

После неточного удара Даниила Уткина, который мог окончательно разгромить гостей, болгары на некоторое время активизировались и перешли в атаку, но опасные моменты у ворот Сафонова так и не возникли. Россияне одержали победу со счётом 2:0 и остались на первом месте в группе.

Уже 8 сентября подопечные Галактионова на выезде встретятся с командой Польши, которая в параллельной игре забила Эстонии шесть безответных мячей. Победа над поляками формально ещё не гарантирует выход в финальную стадию чемпионата Европы, но фактически россияне наконец-то смогут попасть на турнир впервые за восемь лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить