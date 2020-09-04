«Чувствовали, что на нас смотрят миллионы»: футболисты и тренер сборной России о пустых трибунах и победе над Сербией

Сборная России по футболу одержала непростую, но заслуженную победу над Сербией в матче Лиги наций. Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов. По его словам, ошибки подопечных были связаны с отсутствием сыгранности, которой сложно было требовать после длительной паузы. Автор дубля Артём Дзюба признался, что команде не хватало болельщиков на трибунах, а вратарь Антон Шунин рассказал, что узнал о попадании в заявку в день встречи.

Сборная России взяла верх над Сербией в первом матче Лиги наций. Встреча, прошедшая на московской «ВТБ Арене», завершилась со счётом 3:1. Несмотря на то что победители смотрелись на поле более убедительно, чем соперники, Станислав Черчесов подчеркнул, что тренерский штаб не вполне доволен подопечными. По его мнению, порой они позволяли себе терять мяч в простых ситуациях.

«Но, поскольку мы давно не играли, требовать синхронности в действиях было неправильно. Есть моменты, в которых нам нужно прибавлять. Футбол — вид спорта, в котором надо двигаться, чтобы иметь преимущество. Мы не готовились играть против трёх центральных защитников, поэтому первый тайм у нас получился недостаточно хорошим. Мы перестраивались по ходу матча. Но и Юрий Жирков, и Алексей Ионов быстро уловили свои задачи, которые мы в перерыве подкорректировали. Поэтому второй тайм провели более качественно», — рассказал Черчесов.

Из-за пандемии коронавируса матч проходил при пустых трибунах. Специалист признался, что поначалу ему было не по себе от царящей на стадионе тишины, хотя все понимали, что множество болельщиков поддерживали сборную у экранов телевизоров.

«Зрителей не было, но мы чувствовали, что на нас смотрят миллионы. Сложная, но заслуженная победа. Когда играем дома — стадион полный, и болельщик гонит команду. Когда их нет, мы говорим футболистам вести себя собраннее. Но главное, что выиграли и теперь едем к венграм, которые, кстати, тоже победили», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

В первой встрече в рамках Лиги наций не обошлось без повреждений. Сначала поле покинул Зелимхан Бакаев, заработав при этом пенальти, затем тренерский штаб заменил Андрея Семёнова. По словам наставника, их состояние будет уточнено в ближайшее время, хотя на данный момент команда рассчитывает на обоих игроков в предстоящем матче с Венгрией.

Второй матч Лиги наций состоится уже 6 сентября в Будапеште.

«Достаточно знаем соперника, но их сегодняшний матч с Турцией даст больше информации. С тех пор как мы играли с ними перед Кубком Конфедераций, у них много изменений и есть интересная молодёжь, которая качественно действует на поле», — добавил Черчесов.

Автором дубля в ворота сербов стал нападающий Артём Дзюба. По его словам, россияне играли от обороны, хотя и уверенно контролировали мяч. Он также отметил значимость удачного старта в турнире.

«Сербия — очень хорошая команда с именитыми футболистами. Мы хотим победить в своей группе, это не какое-то бахвальство, другого смысла играть нет. Есть много причин выигрывать у команд, которые стоят выше нас в рейтинге. В будущем это будет очень важно для жеребьёвки чемпионата мира», — пояснил Дзюба в эфире «Матч Премьер».

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Что касается собственного вклада в успех, то второй мяч, забитый в концовке встречи, он сравнил со стилем двух других именитых футболистов.

«Удар слева, как у Ривалдо, как у Олега Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что я «не тот», что у меня левая нерабочая, что возраст. Каждый день мы доказываем свою силу на поле, а не на словах», — подчеркнул нападающий.

Как и главный тренер, он обратил внимание на необычную обстановку на пустом стадионе. В то же время, по его словам, футболистов мотивировало то, что это был их первый матч за долгое время.

«Сегодня был очень непростой матч с необычной атмосферой. Конечно, не хватает болельщиков и их эмоций. Но спасло то, что девять месяцев не собирались, поэтому гимн своей страны всё равно будоражит», — заключил Дзюба.

Помимо капитана, взятием ворот отличился защитник Вячеслав Караваев, для которого этот гол стал первым за национальную команду. Комментируя результат, он также отдал должное сопернику и отметил, что самый важный итог — три набранных очка.

«Надо двигаться дальше, побеждать и занимать как можно более высокое место. Левая нога у меня не такая сильная, как правая, но вышел сегодня слева, и проблем не возникало. Оказался близко к воротам, попытался взять игру на себя: пробил и забил. Первый гол за сборную — это всегда особые эмоции. В конце матча отчётливо было видно, что соперник подсел. Считаю, что выполнили установку тренера», — резюмировал Караваев.

Ворота сборной России защищал Антон Шунин, последний раз выходивший на поле в стартовом составе сборной в ноябре прошлого года. Именно поэтому многих удивило его появление в заявке. По словам голкипера, он сам узнал о своём включении в день матча.

«После тренировки ко мне подошёл Гинтарас Стауче. Сказал, чтобы я готовился. Волнение присутствовало, но это нормально. Хотелось показать хорошую игру. Я старался подсказывать защитникам. Мне было комфортно», — признался Шунин.

Он также отметил, что из-за паузы победа далась команде непросто, поэтому футболистам потребовалось время, чтобы сыграться.

«Имелось буквально несколько дней, чтобы восстановиться после матчей чемпионата России и подготовиться к хорошему, серьёзному сопернику. В принципе, всё разобрали, понимали, как играть. В первом тайме требовалось время, чтобы сыграться. А после перерыва у нас многое получилось. Что задумывали — то у нас и воплотилось», — заключил Шунин.