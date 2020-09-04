Дзюба: мы хотим выиграть свою группу в Лиге наций, иначе нет смысла играть в футбол

Капитан сборной России Артём Дзюба прокомментировал исход матча с Сербией в Лиге наций. 32-летний форвард провёл два гола. Его команда победила со счётом 3:1.

«Побеждать очень приятно. Сербия очень хорошая команда с именитыми футболистами. Это очень неприятный соперник. Они хорошо контролировали мяч. Сегодня был непростой матч, непростая атмосфера. Не хватает нам, конечно, болельщиков. Но спасло то, что девять месяцев мы не собирались. Мы хотим выиграть свою группу. Нет смысла играть в футбол, если ты ни к чему не стремишься. Во-вторых, мы понимаем, что нужно обыгрывать команды, которые стоят в рейтинге выше нас», — заявил Дзюба.

Ранее сообщалось, что Россия продлила беспроигрышную серию с Сербией.