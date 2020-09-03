Слуцкий о победе сборной России: порадовало движение и уровень взаимодействия игроков

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Бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий подвел итоги матча национальной команды с Сербией в Лиге наций.
Слуцкий о победе сборной России: порадовало движение и уровень взаимодействия игроков
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счётом 3:1. Два гола провёл Артём Дзюба, еще один мяч забил Вячеслав Караваев.

«Очень уверенная победа нашей команды. Очень радует и движение, и уровень взаимодействия наших игроков. Можно занести себе игру в огромный актив и спокойно и конструктивно готовиться к следующей встрече», — заявил Слуцкий в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Венгрия победила Турцию в гостевой игре Лиги наций.

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