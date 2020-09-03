Россия победила Сербию в Лиге наций благодаря дублю Дзюбы

Сборная России по футболу победила команду Сербии в первом туре Лиги наций.

Матч на стадионе «Динамо» в Москве закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. На 48-й минуте Артём Дзюба реализовал пенальти, назначенный за снос Зелимхана Бакаева. На 69-й минуте Вячеслав Караваев сместился с фланга ближе к центру и поразил ворота сербов мощным и точным ударом в дальний верхний угол.

На 78-й минуте Александар Митрович пробил Антона Шунина из пределов вратарской после выверенной передачи с правого фланга. На 81-й минуте Дзюба оформил дубль. 32-летний капитан российской сборной подкараулил ошибку сербского защитника Николы Максимовича на линии своей штрафной, перехватил мяч и точно пробил в нижний угол.

Ранее сообщалось, что Дзюба сравнялся с Владимиром Бесчастных в списке лучших бомбардиров национальной команды.