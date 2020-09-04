Шунин раскрыл обстоятельства своего включения в основной состав сборной России

Короткая ссылка
Антон Шушин поделился своими впечатлениями от игры за сборную России после длительного перерыва.
Шунин раскрыл обстоятельства своего включения в основной состав сборной России
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

По его словам, лишь в день матча с сербами представитель тренерского штаба сообщил ему о включении в основной состав. Многие считали, что место в воротах получил Маринато Гильерме.

«Я узнал сегодня. После тренировки ко мне подошёл Гинтарас Стауче. Сказал, чтобы я готовился. Волнение присутствовало, но это нормально. Хотелось показать хорошую игру. Я старался подсказывать защитникам. Мне было комфортно», — заключил Шунин в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что своим мнением об игре поделился Артём Дзюба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить