Шунин раскрыл обстоятельства своего включения в основной состав сборной России

Антон Шушин поделился своими впечатлениями от игры за сборную России после длительного перерыва.

По его словам, лишь в день матча с сербами представитель тренерского штаба сообщил ему о включении в основной состав. Многие считали, что место в воротах получил Маринато Гильерме.

«Я узнал сегодня. После тренировки ко мне подошёл Гинтарас Стауче. Сказал, чтобы я готовился. Волнение присутствовало, но это нормально. Хотелось показать хорошую игру. Я старался подсказывать защитникам. Мне было комфортно», — заключил Шунин в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что своим мнением об игре поделился Артём Дзюба.