Черчесов: мы не слишком довольны игрой против сербов
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Мы не слишком довольны проведённой игрой, потому что в некоторых простых ситуациях мы теряли мяч, что непозволительно. Но, поскольку мы давно не играли, требовать синхронности в действиях было неправильно. Есть моменты, в которых нам нужно прибавлять. Мы не готовились играть против трёх центральных защитников, поэтому первый тайм у нас получился недостаточно хорошим. Мы перестраивались по ходу матча», — сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».
Наставник также высказался об атмосфере матча, который прошёл без зрителей.
«У нашего тренерского штаба ещё не было опыта игры при пустых трибунах. Когда я вышел на игру, поразила непривычная тишина. Честно говоря, было даже не по себе», — заключил Черчесов.
Ранее сообщалось, что своим мнением об игре поделился Артём Дзюба.