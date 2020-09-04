Черчесов: мы не слишком довольны игрой против сербов

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвёл итоги матча с Сербией в первом туре Лиги наций.
Черчесов: мы не слишком довольны игрой против сербов
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы не слишком довольны проведённой игрой, потому что в некоторых простых ситуациях мы теряли мяч, что непозволительно. Но, поскольку мы давно не играли, требовать синхронности в действиях было неправильно. Есть моменты, в которых нам нужно прибавлять. Мы не готовились играть против трёх центральных защитников, поэтому первый тайм у нас получился недостаточно хорошим. Мы перестраивались по ходу матча», — сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».

Наставник также высказался об атмосфере матча, который прошёл без зрителей.

«У нашего тренерского штаба ещё не было опыта игры при пустых трибунах. Когда я вышел на игру, поразила непривычная тишина. Честно говоря, было даже не по себе», — заключил Черчесов.

Ранее сообщалось, что своим мнением об игре поделился Артём Дзюба.

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