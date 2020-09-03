Первый матч после пандемии: сборная России по футболу обыгрывает Сербию в Лиге наций

Сборная России по футболу встречается с Сербией в рамках группового этапа Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова проводят первый матч за почти десять месяцев. Игра проходит без зрителей на московском стадионе «ВТБ Арена». RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

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