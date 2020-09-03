Первый матч после пандемии: сборная России по футболу обыгрывает Сербию в Лиге наций

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Владимир Зайвый
Сборная России по футболу встречается с Сербией в рамках группового этапа Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова проводят первый матч за почти десять месяцев. Игра проходит без зрителей на московском стадионе «ВТБ Арена». RT ведёт текстовую трансляцию.
Первый матч после пандемии: сборная России по футболу обыгрывает Сербию в Лиге наций
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 03 сентября 2020

    Никола Максимович придержал Дзюбу рукой и получил предупреждение от арбитра. Слегка теряют концентрацию гости, владение мячом у них уже заметно снижено. (58')

  • Бакаев теперь обычный штрафной заработал. Россияне быстро разыграли стандарт и дали Оздоеву пробить, после чего к мячу приложился Джикия. Но оба удара сербские защитники отразили. (55')

  • Вновь Джикия спасает ворота после прострела Костича, который попытался обвинить россиянина в игре рукой, но арбитр с ним не согласился. Сербы заметно ускорились, но зато и потерь теперь стали допускать больше. (53')

  • Сербы ответили массированной контратакой, но в последний момент Джикия выбил мяч из вратарской зоны. Грамотно гости воспользовались созданными свободными зонами, но счёт пока не сравняли. (50')

  • Г-О-О-О-Л! 1:0! Дзюба медленно разбежался и дождался, когда Дмитрович прыгнет в один угол, а сам пробил в другой! Это его 25-й гол в сборной. (47')

  • Сразу же Уильямс Коллам назначает пенальти и показывает жёлтую карточку Павловичу за фол на Бакаеве! Российский игрок должен был выходить на опасную позицию после паса Дзюбы, но в итоге заработал для капитана одиннадцатиметровый удар. (46')

  • Второй тайм начался, обе команды не стали менять свой состав. (46')

  • Первая половина матча прошла в разминочном темпе. Сербы чаще владели мячом и пытались нащупать слабые места в российской обороне, но так и не нашли их. Подопечным Черчесова атаковать было тяжело, но два самых опасных момента создали как раз они, однако удары Дзюбы и Бакаева так и не привели к голам. Сложно в такой ситуации отдать кому-то предпочтение, ничейный счёт выглядит вполне справедливым.

  • Дзюба мог стать автором голевой передачи в компенсированной минуте, но всё-таки его пас не дошёл до Ионова. На этом первый тайм матча России и Сербии подходит к концу. (45 + 1')

  • Ошибка Оздоева у углового флажка едва не привела к голевому пасу Тадича, но вовремя в центре обороны оказался Жирков, погасивший этот эпизод. Напомним, что игроку «Зенита» недавно исполнилось 37 лет, а он всё ещё чрезвычайно важен для сборной, что и подтвердил сейчас. (44')

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