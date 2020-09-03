Первый матч после пандемии: сборная России по футболу обыгрывает Сербию в Лиге наций
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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03 сентября 2020
Никола Максимович придержал Дзюбу рукой и получил предупреждение от арбитра. Слегка теряют концентрацию гости, владение мячом у них уже заметно снижено. (58')
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Бакаев теперь обычный штрафной заработал. Россияне быстро разыграли стандарт и дали Оздоеву пробить, после чего к мячу приложился Джикия. Но оба удара сербские защитники отразили. (55')
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Вновь Джикия спасает ворота после прострела Костича, который попытался обвинить россиянина в игре рукой, но арбитр с ним не согласился. Сербы заметно ускорились, но зато и потерь теперь стали допускать больше. (53')
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Сербы ответили массированной контратакой, но в последний момент Джикия выбил мяч из вратарской зоны. Грамотно гости воспользовались созданными свободными зонами, но счёт пока не сравняли. (50')
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Г-О-О-О-Л! 1:0! Дзюба медленно разбежался и дождался, когда Дмитрович прыгнет в один угол, а сам пробил в другой! Это его 25-й гол в сборной. (47')
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Сразу же Уильямс Коллам назначает пенальти и показывает жёлтую карточку Павловичу за фол на Бакаеве! Российский игрок должен был выходить на опасную позицию после паса Дзюбы, но в итоге заработал для капитана одиннадцатиметровый удар. (46')
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Второй тайм начался, обе команды не стали менять свой состав. (46')
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Первая половина матча прошла в разминочном темпе. Сербы чаще владели мячом и пытались нащупать слабые места в российской обороне, но так и не нашли их. Подопечным Черчесова атаковать было тяжело, но два самых опасных момента создали как раз они, однако удары Дзюбы и Бакаева так и не привели к голам. Сложно в такой ситуации отдать кому-то предпочтение, ничейный счёт выглядит вполне справедливым.
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Дзюба мог стать автором голевой передачи в компенсированной минуте, но всё-таки его пас не дошёл до Ионова. На этом первый тайм матча России и Сербии подходит к концу. (45 + 1')
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Ошибка Оздоева у углового флажка едва не привела к голевому пасу Тадича, но вовремя в центре обороны оказался Жирков, погасивший этот эпизод. Напомним, что игроку «Зенита» недавно исполнилось 37 лет, а он всё ещё чрезвычайно важен для сборной, что и подтвердил сейчас. (44')
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