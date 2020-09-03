Россия продлила беспроигрышную серию с Сербией

Сборная России по футболу продлила беспроигрышную серию против команды Сербии до пяти матчей.

С 2006 года, когда после провозглашения независимости Черногории образовалась сербская сборная в своём нынешнем виде, соперники провели пять матчей. В 2008 и 2011 годах победы с минимальным преимуществом праздновали россияне, в то время как в 2013 и 2016 годах были зафиксированы ничьи со счётом 1:1.

Все эти встречи имели статус товарищеских. В первой официальной игре сильнее вновь оказалась Россия, 3:1.

Ранее сообщалось, что бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий подвел итоги матча.