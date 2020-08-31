Чалов уехал из лагеря молодёжной сборной России из-за проблем с коленом

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов был вынужден покинуть расположение молодёжной сборной России на базе в Новогорске.

Об этом сообщает сайт РФС. Причиной стали проблемы с коленным суставом. Сообщается, что они не представляют серьёзной угрозы, но требуют нескольких дней реабилитационного лечения. Участие футболиста в ближайших матчах молодёжной сборной исключено.

Коллектив Михаила Галактионова в рамках квалификационного раунда к чемпионату Европы сыграет с Болгарией (4 сентября, Химки) и Польшей (8 сентября, Лодзь).

Ранее отец Чалова рассказал, каким хочет видеть своего сына на футбольном поле.