Отец Чалова рассказал, каким хочет видеть своего сына на футбольном поле

Николай Чалов, отец форварда ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал, как семья пережила срыв трансфера футболиста в Англию.

По словам Чалова-старшего, все очень расстроились, но нашли в такой ситуации и положительные моменты.

«Я надеюсь, что после прошедшего сезона Федя стал больше думать на поле и стал ближе, чтобы обрести себя. Мне кажется, что он стал чаще опускаться глубже, играть в пас и осознал, что нужно быть не просто форвардом-наконечником, а думающим футболистом. Я считаю, что современный футбол тотален во всём. Футболист должен уметь играть на всех позициях. Вообще, хочу, чтобы он везде себя попробовал», — цитирует Николая Чалова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Чалов вызван в молодёжную сборную России по футболу на матчи отбора на Евро-2021.