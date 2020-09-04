Пенальти на Бакаеве, дубль Дзюбы и удар в девятку Караваева: как Россия обыграла Сербию в Лиге наций

Сборная России обыграла команду Сербии в первом матче Лиги наций сезона-2020/21. Все голы пришлись на второй тайм, а одним из главных героев встречи стал Артём Дзюба. Сначала капитан реализовал пенальти за фол на Зелимхане Бакаеве, а потом воспользовался ошибкой Николы Максимовича и оформил дубль. Автором ещё одного мяча хозяев стал защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, а у гостей отличился Александар Митрович.

На стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоялся первый матч сборной России в рамках второго розыгрыша Лиги наций. Согласно регламенту УЕФА, встреча с командой Сербии проходила без зрителей, что не помешало подопечным Станислава Черчесова добиться уверенной победы. Хозяева трижды огорчили Марко Дмитровича и уверенно стартовали в турнире, пропустив всего один мяч.

Если заявка сборной России на два ближайших матча Лиги наций ничем не вызвала удивления у болельщиков и специалистов, то основной состав всё же преподнёс пару сюрпризов. Во-первых, место в воротах неожиданно занял Антон Шунин, ранее лишь трижды выходивший на поле в футболке национальной команды. На левый фланг обороны был переведён номинально правый защитник Вячеслав Караваев, а Юрий Жирков расположился на позиции левого атакующего полузащитника. При этом даже на скамейке не оказалось фланговых футболистов Рифата Жемалетдинова и Андрея Мостового, а также мощного форварда Николая Комличенко.

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Станислав Черчесов не стал изменять своей излюбленной модели игры и решил сыграть по схеме 4—2—3—1. В центре полузащиты места заняли Роман Зобнин и Магомед Оздоев, а чуть выше расположился Зелимхан Бакаев. Роль правого полузащитника ожидаемо отошла Алексею Ионову, а центрального форварда — Артёму Дзюбе.

Сборная Сербии уж точно не уступала своему оппоненту по уровню мастерства. Особенно грозной казалась средняя линия, в которой стоит особо упомянуть звездных Сергея Милинковича-Савича из «Лацио», Душана Тадича из «Аякса», а также Филипа Костича из «Айнтрахта». Единственным нападающим стал лучший бомбардир предыдущего розыгрыша Лиги наций Александар Митрович, в связи с чем в запасе остались форвард «Реала» Лука Йович и игрок «Рубина» Джордже Деспотович.

В отличие от россиян, сербы ещё не квалифицировались на Евро-2020. Подопечные Любиши Тумбаковича заняли третье место в своей отборочной группе и не смогли сходу попасть в число 24 участников турнира. Побороться за путёвку они смогут в октябре, правда, добиться успеха будет непросто. Сначала их ждёт встреча с норвежцами, а затем — с победителями противостояния между Шотландией и Израилем.

Наверняка многие предполагали, что сборная России на правах хозяйки поля возьмёт инициативу в свои руки, но на деле всё получилось иначе. Подопечные Черчесова пытались играть в короткий пас, но регулярно допускали потери в центральной зоне, где дежурили Неманья Гудель и Неманья Максимович. В первые 20 минут россияне не смогли создать ничего опасного у ворот оппонента, зато могли пропустить не один гол. Пару неплохих шансов отличиться имел Сергей Милинкович-Савич, а Душан Тадич чуть было не вышел на рандеву с Шуниным.

Проблемы в комбинационной игре россияне могли компенсировать удачным розыгрышем стандартного положения. На 24-й минуте хозяева получили право исполнить угловой и чуть было не открыли счёт. Георгий Джикия исполнил скидку в центр штрафной, а Артём Дзюба пробил с лёта. Марко Дмитрович чудом парировал удар, а защитник вынес мяч с линии ворот.

Как оказалось, этот эпизод стал одним из ключевых в первом тайме. Именно после него россияне стали действовать гораздо активнее и смогли отвести игру от своих ворот. Полноценно взять контроль над ходом встречи не получилось, зато Шунину больше не приходилось выручать своих партнёров. При этом хозяева были очень близки к тому, чтобы оформить первый гол в 2020 году. Дзюба выиграл борьбу в штрафной и исполнил прострел, но Бакаев с пяти метров не смог попасть в пустые ворота.

🇷🇺 Artem Dzyuba's penalty is his 10th goal in his last 10 games for Russia 💪#NationsLeaguepic.twitter.com/1Bftnrvyss — UEFA Nations League (@EURO2020) September 3, 2020

Как показалось, перерыв отрицательно сказался на действиях гостей. Сербы излишне расслабленными вышли на второй тайм и сразу же поплатились. Быстрая атака сборной России завершилась падением Бакаева в штрафной площади соперника. Страхиня Павлович получил жёлтую карточку, а Дзюба блестяще исполнил удар с «точки».

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Постепенно стала всё больше сказываться разница в уровне готовности. В РПЛ сезон уже давно стартовал, ввиду чего отечественные футболисты находятся в тонусе, чего не скажешь о представителях ведущих европейских первенств. Сербы заметно подустали, а уровень продолжал держать лишь Тадич. Хавбек «Аякса» действовал изобретательно и мог не только забить сам, но и оформить результативную передачу. Но Митрович не понял его замысла.

В итоге победным оказался фантастический удар Караваева. К середине второй 45-минутки защитник «Зенита» окончательно освоился на левом фланге и стал всё активнее ходить вперёд. В ходе одного из таких подключений он сместился в центр и неотразимо пробил в дальнюю девятку. У Дмитровича не было ни шанса. Правда, в определённый момент Вячеслав стал заигрываться, за что тут же был наказан. Дарко Лазович прорвался по бровке и прострелил на Митровича, а тот записал на свой счёт 35-й гол в 56 играх за сборную. За минуту до этого был заменён Андрей Семёнов. Защитник «Ахмата» повредил заднюю поверхность бедра и уступил место на поле Роману Нойштедтеру.

Правда, последнее слово осталось за хозяевами. За девять минут до конца основного времени Дзюба воспользовался грубейшей ошибкой бывшего защитника «Спартака» Николы Максимовича и установил окончательный счёт. Серб поскользнулся на ровном месте и потерял мяч, а россиянин метко пробил из-за пределов штрафной. С 26-ю голами Артём сравнялся с Владимиром Бесчастных и вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории сборной России.