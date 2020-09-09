Карасёв рассудит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Судья категории ФИФА Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), помогать Карасёву на линиях будут Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. Ответственным за систему видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Евгений Турбин.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака» перед матчем с ЦСКА.