Карасёв рассудит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

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Судья категории ФИФА Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».
Карасёв рассудит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), помогать Карасёву на линиях будут Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. Ответственным за систему видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Евгений Турбин.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака» перед матчем с ЦСКА.

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