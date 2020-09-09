Газизов: квалификации Карасёва хватит, чтобы хорошо отработать матч ЦСКА — «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал выбор арбитра на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Это будет дерби. Как всё пройдёт, увидим уже 13-го сентября. И мы, и ЦСКА надеемся, что всё пройдёт хорошо. Уверен, что квалификации Карасёва хватит, чтобы хорошо отработать встречу», — сказал Газизов «Чемпионату».

Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв. Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 13 сентября, начало поединка — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Карасёв рассудит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».