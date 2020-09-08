Источник назвал сумму отступных Кокорина для европейских клубов

Стало известно, за какую сумму московский «Спартак» отпустит форварда Александра Кокорина в клуб из Европы.

По информации Sky Sport, у Кокорина и «Спартака» есть договорённость, что клуб отпустит 29-летнего футболиста примерно за €6 млн.

«Спартак» объявил о переходе 29-летнего нападающего 2 августа, он присоединился к красно-белым на правах свободного агента после окончания срока действия контракта с «Зенитом». Кокорин пока не успел провести ни одного матча за красно-белых из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Рома» сделает предложение по Кокорину в ближайшие дни.