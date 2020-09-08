Источник назвал сумму отступных Кокорина для европейских клубов

Короткая ссылка
Стало известно, за какую сумму московский «Спартак» отпустит форварда Александра Кокорина в клуб из Европы.
Источник назвал сумму отступных Кокорина для европейских клубов

По информации Sky Sport, у Кокорина и «Спартака» есть договорённость, что клуб отпустит 29-летнего футболиста примерно за €6 млн.

«Спартак» объявил о переходе 29-летнего нападающего 2 августа, он присоединился к красно-белым на правах свободного агента после окончания срока действия контракта с «Зенитом». Кокорин пока не успел провести ни одного матча за красно-белых из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Рома» сделает предложение по Кокорину в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить