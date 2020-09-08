Источник: «Рома» сделает предложение по Кокорину в ближайшие дни

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Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Рому».
Источник: «Рома» сделает предложение по Кокорину в ближайшие дни

«Кокорин на радаре у «Ромы» — и в переговорах с ней — уже полгода. Даже после контракта со «Спартаком» интерес итальянцев не пропал. «Рома» надолго потеряла Дзаньоло и пытается ускорить переговоры по Кокорину. Итальянцы всё пристальнее изучают возможность трансфера Кокорина и, скорее всего, сделают предложение в ближайшие дни. Вполне реально, что «Спартак» его примет. У Шамиля Газизова с Кокориным есть договорённость о том, что в случае предложения из топ-5 европейских лиг его отпустят за уже оговорённую сумму. «Рома» об этой договорённости давно проинформирована. Если они сделают официальный оффер, всё будет зависеть от Кокорина: захочет — покинет «Спартак», нет — останется», — написал Арустамян на своём Telegram-канале.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в нынешнее межсезонье, перейдя на правах свободного агента из «Зенита». Из-за травмы 29-летний форвард ещё не провёл за клуб ни единого матча.

Ранее сообщалось, что «Рома» сделала трансферный запрос по Кокорину.

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