СМИ: ЦСКА отказался продавать Влашича в «Зенит» за €25 млн

Московский футбольный клуб ЦСКА отказался продавать полузащитника команды Николу Влашича в петербургский «Зенит».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» предлагал за игрока €25 млн. При этом сине-бело-голубые были готовы платить хорватскому хавбеку зарплату в размере €4,5 млн в год.

Тем не менее руководство армейцев уговорило Влашича остаться в команде.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Влашич может продолжить карьеру в «Аталанте».