СМИ: ЦСКА отказался продавать Влашича в «Зенит» за €25 млн

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Московский футбольный клуб ЦСКА отказался продавать полузащитника команды Николу Влашича в петербургский «Зенит».
СМИ: ЦСКА отказался продавать Влашича в «Зенит» за €25 млн
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» предлагал за игрока €25 млн. При этом сине-бело-голубые были готовы платить хорватскому хавбеку зарплату в размере €4,5 млн в год.

Тем не менее руководство армейцев уговорило Влашича остаться в команде.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Влашич может продолжить карьеру в «Аталанте».

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