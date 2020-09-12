«Ротор» объявил о выявлении коронавируса у семи футболистов команды

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сообщил, что в команде выявлено семь заболевших коронавирусной инфекцией игроков.

Как сообщает пресс-служба клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба. Все заболевшие сдали повторный анализ и находятся на изоляции.

Отмечается, что, несмотря на это, матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», запланированный на 13 сентября, состоится.

Ранее сообщалось, что «Ротор» объявил о расторжении контракта с Джано Ананидзе.