«Ротор» объявил о расторжении контракта с Ананидзе

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» объявил о расторжении контракта с полузащитником Джано Ананидзе.

Как сообщается на сайте клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что всё не так хорошо, как хотелось бы… Колено до сих пор меня беспокоит, и, возможно, мне предстоит операция. Я принял решение расторгнуть контракт», — сказал Ананидзе.

Его контракт с «Ротором», подписанный в начале августа, был рассчитан до мая 2021 года. До этого последним клубом 27-летнего грузинского полузащитника был кипрский «Анортосис». Джано с 2009 по 2019 год выступал за московский «Спартак», несколько раз уходя в аренду.

Ранее сообщалось, что Ананидзе расторгнет контракт с «Ротором».