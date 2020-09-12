«Ротор» объявил о расторжении контракта с Ананидзе
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- РИА Новости
Как сообщается на сайте клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
«Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что всё не так хорошо, как хотелось бы… Колено до сих пор меня беспокоит, и, возможно, мне предстоит операция. Я принял решение расторгнуть контракт», — сказал Ананидзе.
Его контракт с «Ротором», подписанный в начале августа, был рассчитан до мая 2021 года. До этого последним клубом 27-летнего грузинского полузащитника был кипрский «Анортосис». Джано с 2009 по 2019 год выступал за московский «Спартак», несколько раз уходя в аренду.
Ранее сообщалось, что Ананидзе расторгнет контракт с «Ротором».