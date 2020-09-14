«Будем за, если Акинфеев решит вернуться в сборную»: что говорили игроки и тренеры после матча ЦСКА — «Спартак»

Исход дерби ЦСКА — «Спартак» предрешил второй гол в ворота Александра Максименко. Такое мнение выразил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско после поражения своей команды со счётом 1:3. При этом он встал на защиту вратаря, а также положительно оценил дебют нападающего Александра Кокорина. В свою очередь, наставник армейцев Виктор Гончаренко отметил вклад в победу Игоря Акинфеева, а сам голкипер подчеркнул, что результат дерби для него важнее награды лучшему игроку матча.

«После пропущенного мяча добавили в психологии»

В центральном матче 7-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА одержал победу над «Спартаком». Встреча, проходившая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 3:1.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко остался доволен качеством игры, но признал, что его подопечные провели «два разных тайма». Однако белорусский специалист обратил внимание, что взять ситуацию в свои руки ЦСКА удалось ещё до перерыва.

«Мы сражались за каждый сантиметр этого прекрасного поля с поддержкой наших великолепных болельщиков. В итоге не только отыгрались в первом тайме, но и вышли вперёд. Во втором перешли на игру быстрыми атаками и забили третий мяч», — отметил тренер.

«Немного изменили схему, расположение игроков и прессинг. В результате стали больше сил сохранять к концу матча. Это важно, учитывая, что скоро еврокубки и более плотный график», — объяснил Гончаренко.

Одним из самых обсуждаемых стало появление на поле 18-летнего защитника Вадима Карпова, которое стало возможным из-за отсутствия травмированных Игоря Дивеева, Бруно Фукса и Кирилла Набабкина. По словам Гончаренко, в основе вполне мог появиться Виктор Васин, но у него возникли проблемы со здоровьем.

Говоря о голе Хёрдура Магнуссена, тренер армейцев отметил: «Мы уделяли внимание стандартам. Это не самая сильная наша черта, но мы работаем над её улучшением».

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По ходу матча повреждение получил один из ключевых футболистов ЦСКА Никола Влашич. Гончаренко отметил, что пока характер травмы неизвестен, и выразил надежду на то, что она не окажется серьёзной.

Лучшим игроком дерби был признан вратарь красно-синих Игорь Акинфеев. Специалист восхитился выступлением голкипера и прокомментировал слухи о его возможном возвращении в сборную России.

«Я болею за несколько сборных. Если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем за. Тем не менее, мы его прекрасно понимаем. Но если здоровье ему позволяет, то, конечно, хотели бы увидеть его ещё на таком высоком уровне», — отметил Гончаренко.

Вклад Акинфеева в победу отметил и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. При этом он не стал давать конкретный ответ на вопрос, вернётся ли вратарь в национальную команду.

«Игра должна была понравиться всем. Нельзя не отметить великолепную игру Игоря Акинфеева. Он подтвердил, что является номером один в России. Все молодцы! Очень важный момент, что ЦСКА одержал волевую победу. Потихонечку мы набираем силу», — подытожил Бабаев.

Сам голкипер скромно заявил, что награда лучшему игроку матча имеет для него меньшее значение, чем победа в московском дерби. При этом он остался впечатлён атмосферой встречи, но признался, что было бы приятнее выступить при большем количестве болельщиков.

«Все эти статуэтки остаются в клубе, домой ко мне они не уезжают. Главное — результат на поле. Мне очень понравился нерв матча, моменты, голы, эмоции. Наверное, если бы был полный стадион, эмоций было бы больше. С другой стороны, теперь надо идти дальше», — сказал Акинфеев в эфире «Матч Премьер».

В свою очередь, полузащитник Наяир Тикнизян также подчеркнул, что в подобных матчах главное — итоговый счёт, а не качество игры.

«Сегодня на первый план вышли характер и самоотдача. После пропущенного мяча мы добавили в психологии и забили три... Играл по Павлу Маслову, такая была и установка. «Спартак» действует в три защитника, я его прессинговал и из-за этого мы могли иметь преимущество в обороне. Ключевой момент — наш второй гол, после него мы переломили ход матча, было видно, что соперник подсел», — заключил Тикнизян.

«Всегда защищал и буду защищать своих игроков»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не скрывал разочарования после поражения. По его словам, красно-белые удачно начали матч, реализовав голевой момент. Однако затем последовали ошибки, следствием которых стали два пропущенных мяча.

«Первый нам забили со стандарта. При обороне требуется делать свою работу, тут нет места креативу. Мы, к сожалению, упустили игрока ЦСКА, и он сравнял счёт. А в конце первого тайма было вбрасывание в нашу пользу. Не знаю, почему мои футболисты быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, контратака и второй пропущенный гол «в раздевалку». После него исход был предрешён», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Помимо очевидных ошибок, специалист посетовал и на низкую реализацию моментов со стороны красно-белых на фоне перевеса во владении мячом — 58% против 42% у соперника.

«Во втором тайме мы пытались забить, раскрылись и, как следствие, пропустили третий мяч. У ЦСКА было пять моментов — они забили трижды. А мы из семи реализовали один. Можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать. Мы постоянно обсуждаем эти ошибки и снова их совершаем. Мы очень разочарованы», — резюмировал специалист.

Он также признался, что в целом доволен составом своей команды и верит в него. Что касается дебюта нападающего Александра Кокорина, то его выход на замену тренер объяснил необходимостью усилить атаку. По той же причине, по словам Тедеско, на поле появились Александр Соболев и Остон Урунов.

«Я очень рад, что Александр наконец вернулся в строй после полуторамесячного перерыва, связанного с травмой. В такой ситуации футболисту нужно как можно быстрее набрать игровой ритм. Кокорин — опытный, классный игрок и, уверен, быстро справится с этой задачей», — поделился мнением немец.

По итогам встречи одним из самых критикуемых футболистов гостей стал голкипер Александр Максименко, которого некоторые поспешили обвинить в двух первых пропущенных голах. При этом Тедеско встал на защиту подопечного, отметив, что не видит его оплошности в эпизоде с голом Магнуссона.

«По поводу Максименко позволю не согласиться. Был игровой момент, и очень непростой. Ему били с близкого расстояния. Не вижу тут его ошибки. Я всегда защищал и буду защищать своих игроков», — добавил Тедеско.

Результат прокомментировал и генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов. По его мнению, матч получился интересным и захватывающим, несмотря на поражение «Спартака». Функционер призвал болельщиков набраться терпения, так как в настоящий момент в клубе происходят изменения, а игроки делают всё возможное ради победы.

«Перед матчем сказал команде: эта игра сделает нас чемпионами, если мы пройдём, будем двигаться вперёд. Это игра. Сегодня она такая, завтра будет другая. Я вижу изменения, которые происходят. Может они не такие мощные, но сдвиги есть во многих моментах», — объяснил Газизов.

Кроме того, он заверил, что в скором времени себя проявит и Кокорин, вокруг которого ходит множество слухов, в том числе связанных с его потенциальным переходом в итальянскую «Рому».

«Когда мы увидим топового Кокорина? Он топовый, всё будет нормально. Что касается «Ромы», увидим предложение — будем разговаривать. Я никого не готов продавать, такая работа любит определённую тишину. Но предложение есть», — приоткрыл завесу тайны генеральный директор клуба.