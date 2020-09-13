Кокорин попал в заявку «Спартака» на матч с ЦСКА

Стали известны стартовые составы московских ЦСКА и «Спартака», которые сыграют матч седьмого тура Российской премьер-лиги.

Составы команд на матч выглядят следующим образом:

— ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Обляков, Карпов, Кучаев, Влашич, Чалов;

— «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Новичок красно-белых Александр Кокорин начнёт матч на скамейке запасных вместе с другим форвардом команды, Александром Соболевым.

Встреча состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Время начала матча — 19:00 мск.

Ранее сообщалось, с чем «Спартак» и ЦСКА подошли к дерби.