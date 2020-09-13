Подарок для Тедеско, слухи об уходе Кутепова и контракт с Тикнизяном: с чем «Спартак» и ЦСКА подошли к дерби

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в седьмом туре чемпионата России по футболу. Некоторые эксперты скептически настроены по отношению к лидерству «Спартака», и встреча может показать, готовы ли красно-белые к борьбе за чемпионский титул. RT — о раскладах перед главным дерби страны.

Предыдущая встреча ЦСКА и «Спартака» сложилась вопреки прогнозам экспертов. Оппоненты подходили к 25-му туру РПЛ в разном состоянии. Армейцы — после семиматчевой безвыигрышной серии и странной ситуации с наставником Виктором Гончаренко, который оставил команду и уехал в Белоруссию, но к дерби успел вернуться. Спартаковцы, напротив, после возобновления чемпионата находились на подъёме и метили в зону еврокубков. Подопечных Доменико Тедеско считали фаворитами, но ход игры в очередной раз доказал, что в дерби привычные сценарии не работают. ЦСКА одержал уверенную победу (2:0) и впоследствии до последних туров боролся за путёвку в Лигу чемпионов, в то время как как «Спартак» после неудачи смазал концовку первенства.

Вообще, встречи красно-синих и красно-белых в последнее время не поражали специалистов качеством футбола или захватывающим сюжетом. Относительно неплохую игру с драматичной развязкой команды выдали в четвертьфинале Кубка России в марте текущего года. В остальных случаях болельщики больше обсуждали события вокруг дерби, чем то, что происходило на поле.

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Если исходить только из положения в турнирной таблице, «Спартак» вновь имеет чуть больше оснований для завоевания трёх очков. Он лидирует в чемпионате и наравне с «Сочи» ещё не проигрывал в текущем розыгрыше. С другой стороны, красно-белые не выглядели намного сильнее соперников даже в победных встречах. В некоторых случаях коллективу Тедеско откровенно везло, что, впрочем, не умаляет заслуг тренера и футболистов. При этом по составу красно-белые смотрятся стабильнее. У них давно сформировалась основная обойма, вследствие чего клуб легко отпустил в аренду такого индивидуально сильного исполнителя, как Гус Тиль. Напротив, у ЦСКА много травмированных и новичков. Гончаренко лишь предстоит вписать их в свою схему, и перерыв на матчи сборной вряд ли скажется положительно на этом процессе.

Лидерство подопечных Тедеско после шести туров многими было воспринято скептически. Не верящие в их возможность побороться за титул указывали на лёгкий календарь на старте первенства. Действительно, красно-белым довелось встретиться с «Арсеналом», «Уфой» и «Ротором», на данный момент занимающими соответственно 13-е, 14-е и 16-е места в таблице. Из прямых конкурентов «Спартак» пока сыграл лишь с «Локомотивом». Победа была добыта на фоне серьёзных кадровых потерь у противника.

По ряду признаков выходит, что именно игра с ЦСКА отчасти станет определяющей и покажет истинную цену амбициям команды. С этим у гостей могут возникнуть проблемы. В последние годы «Спартак» за редким исключением неудачно проводил важные матчи. На поле соперника они и вовсе в последний раз побеждали ещё при Массимо Каррере более трёх лет назад.

Если по ходу стартового отрезка чемпионата участники играли в режиме нон-стоп, то двухнедельная пауза на Лигу наций может существенно повлиять на состояние футболистов. Это всегда вызывает головную боль у клубных тренеров. И у «Спартака», и у ЦСКА много сборников, получивших серьёзную нагрузку. Остальные выпали из привычного игрового ритма и только тренировались. Впрочем, сами спартаковцы дают понять, что не испытывают опасений перед дерби. Так, их форвард Джордан Ларссон в субботу выложил в своём Instagram фотографию в обнимку с Эсекьелем Понсе, Лукасом Айртоном и Самуэлем Жиго, а в подписи заверил, что готов к грядущему противостоянию.

Косвенно не в пользу «Спартака» может сыграть поднявшаяся в последнее время шумиха вокруг команды. Например, в СМИ всерьёз обсуждают роль Заремы Салиховой в успехах коллектива. Спутница владельца клуба Леонида Федуна призналась, что поучаствовала в трансфере Ларссона, а также раскрыла другие интересные подробности.

В ЦСКА в этом плане всё гораздо спокойнее. Сенсаций о руководстве или менеджменте красно-синих давно не было, если не считать конфликта шефа CSKA TV с фанатами клуба, которым не нравится контент канала.

Тем временем Доменико Тедеско 12 сентября отпраздновал 35-летие. По этому случаю наставнику пришлось пройти через традиционный туннель из игроков. Показалось даже, что некоторые слишком фамильярно лупили юбиляра по спине. Как пошутил капитан команды Георгий Джикия, несколько раз Тедеско «неплохо пробили в печень». Вообще, считается, что день рождения тренера перед матчем — плохой знак. Ещё в советском футболе был придуман ставший бессмертным анекдот об игроках, подаривших своему тренеру галстук вместо победы. Хотя Георгий пообещал, что главный презент немцу преподнесут в воскресенье.

За два дня до дерби Тедеско признал, что его футболисты вернулись из сборных в разном тонусе. Беспокоят повреждения Зелимхана Бакаева и Максима Глушенкова. По словам немца, приступивший к тренировкам в общей группе Александр Кокорин имеет шанс попасть в заявку на матч. Специалист также отметил прогресс в игре трёх друзей — Айртона, Ларссона и Понсе. Не уклонился он и от ответа о будущем Ильи Кутепова, который проигрывает конкуренцию другим защитникам и почти не получает игрового времени. В последние дни пресса пишет о возможном переходе футболиста в турецкий «Антальяспор». В этом чемпионате выступает другой участник чемпионата мира-2018 в составе сборной России Фёдор Кудряшов.

«Связка Маслов — Жиго — Джикия демонстрирует хорошую игру, поэтому у Ильи стало меньше игровой практики. Понятно, что игрок с таким опытом хочет больше времени проводить на поле, но мы открыты к диалогу, честны и прямо общаемся с игроками — захочет ли Кутепов остаться и бороться за место в старте или же выберет другой путь», — объяснил Тедеско.

Вероятно, нынешнее пребывание Кутепова на скамейке запасных отнюдь не означает, что в «Спартаке» на нём поставили крест. Показательна история Жиго. В апреле 2019 года красно-белые уступили армейцам при блеклой игре (0:2), а неудачно выступивший Жиго подвергся жёсткой критике. Нашлись и те, кто призвал выгнать его из команды. Спустя всего полтора года француз является столпом спартаковской обороны. А фанаты с ужасом представляют его возможный переход в «Лион».

У ЦСКА свежие кадровые новости ограничиваются подписанием нового долгосрочного контракта с Наиром Тикнизяном. 30 августа он дебютировал в стартовом составе в матче с «Ахматом» и, учитывая количество травмированных, вполне может сыграть в дерби.

Как заметил Тедеско, за прошедшие с момента предыдущей встречи 2,5 месяца в игре ЦСКА изменилось немногое.

«Всегда нужно смотреть не на конкретную схему, а на то, как команда её трактует. В случае с ЦСКА многое зависит от Николы Влашича — он гибкий игрок, может развить атаку в любом направлении, плюс его в значительной степени поддерживают Фёдор Чалов, Арнор Сигурдссон или Адольфо Гайч», — сказал спартаковский тренер.

На взгляд бывшего игрока красно-белых, а ныне тренера Дмитрия Парфёнова, игра будет идти до первой ошибки. Ветеран ЦСКА Дмитрий Галямин полагает, что «лидерство «Спартака» в чемпионате показывает слабость и наличие проблем в некоторых других клубах». А известный тренер Сергей Юран уверен, что болельщиков ждет очередная интересная глава принципиального противостояния.

«Сейчас у ЦСКА проблемы только в центре обороны. «Спартак» может этим воспользоваться, но и у армейского тренерского штаба наверняка есть задумки, как в такой ситуации минимизировать риски у своих ворот. А в целом, я думаю, должен сложиться интересный матч», — отметил Юран.