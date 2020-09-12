Джикия о матче с ЦСКА: подарок Тедеско хотим сделать завтра

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Джикия о матче с ЦСКА: подарок Тедеско хотим сделать завтра
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Отдыхать некогда. Всегда приятно играть и тем более побеждать, что мы и сделали со сборной. Можно сказать, это приятная усталость. Настроение — бомба. Приятно, что мою работу высоко оценивают. Постараюсь держать планку и иногда становиться лучшим игроком матча. Когда ждать дубля в ворота ЦСКА, как сделал Жиго в прошлом дерби? От меня — не могу сказать. Если Жиго или кто-то другой повторит это и мы добьёмся положительного результата, все будут счастливы. Подарок главному тренеру хотим сделать завтра. Сегодня организовали традиционный тоннель. Пару раз в печень пробили неплохо. Всё нормально, как и всегда», — заявил Джикия в интервью пресс-службе «Спартака».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что, по мнению Александра Самедова, на матче ЦСКА — «Спартак» обстановка будет накалённой.

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