Самедов о матче ЦСКА — «Спартак»: обстановка будет накалённой

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился ожиданиями от центрального матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами ЦСКА и «Спартак».
Самедов о матче ЦСКА — «Спартак»: обстановка будет накалённой
  • РИА Новости

«Я ожидаю увидеть интересный футбол, шансы у команд 50 на 50, обстановка будет накалённой, ведь «Спартак» сейчас идёт на первом месте, и это должно помочь им эмоционально. И хочется, конечно, чтобы они там и оставались», — приводит слова Самедова Sport24.

Он отметил, что ему сложно сказать, какой из матчей с ЦСКА ему больше запомнился за время его выступлений за «Спартак».

«Наши дерби всегда были захватывающими и интересными. Не могу выделить какую-то одну игру, они все были одинаково важными для меня», — добавил Самедов.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее Доменико Тедеско ответил на вопрос, может ли Кокорин попасть в заявку на матч с ЦСКА.

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