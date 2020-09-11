Самедов о матче ЦСКА — «Спартак»: обстановка будет накалённой

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился ожиданиями от центрального матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами ЦСКА и «Спартак».

«Я ожидаю увидеть интересный футбол, шансы у команд 50 на 50, обстановка будет накалённой, ведь «Спартак» сейчас идёт на первом месте, и это должно помочь им эмоционально. И хочется, конечно, чтобы они там и оставались», — приводит слова Самедова Sport24.

Он отметил, что ему сложно сказать, какой из матчей с ЦСКА ему больше запомнился за время его выступлений за «Спартак».

«Наши дерби всегда были захватывающими и интересными. Не могу выделить какую-то одну игру, они все были одинаково важными для меня», — добавил Самедов.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.

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