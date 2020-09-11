Тедеско ответил на вопрос, может ли Кокорин попасть в заявку на матч с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, может ли нападающий команды Александр Кокорин попасть в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Надеемся, что всё будет хорошо. Он тренируется с основной группой с прошлой недели, поэтому такой вариант существует», — цитирует Тедеско РИА Новости.

Кокорин перешёл в «Спартак» в нынешнее трансферное окно на правах свободного агента. При этом 29-летний форвард пока не сыграл ни одного матча за новую команду из-за травмы.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00.

«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.

Ранее Леонид Федун подтвердил, что у «Спартака» есть предложения по Самуэлю Жиго, Эсекьелю Понсе и Кокорину.