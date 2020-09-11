Федун подтвердил, что у «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подтвердил, что у клуба есть предложения по трём игрокам команды: защитнику Самуэлю Жиго, а также нападающим Эсекьелю Понсе и Александру Кокорину.
Федун подтвердил, что у «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину
  • РИА Новости

«У «Спартака» есть три предложения — о покупке Жиго, Понсе и Кокорина», — цитирует Федуна «Чемпионат».

При этом он выразил надежду, что никто из этих футболистов не покинет команду, а гендиректор клуба Шамиль Газизов работает над сохранением игроков.

«Наша цель — титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы», — добавил Федун.

После шести туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков.

Ранее агент Ильи Кутепова опроверг свои слова о проблемах «Спартака» с ФФП.

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