Агент Кутепова опроверг свои слова о проблемах «Спартака» с ФФП

Агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, опроверг свои слова о проблемах клуба с финансовым фейр-плей.

«Сегодня утром узнал о своих заявлениях относительно ситуации Кутепова. Я опровергаю эту новость. Я не казначей «Спартака», не думаю, что у них есть финансовые проблемы», — написал Драго в своём Twitter.

При этом он подтвердил, что игроком интересуются в Турции.

«Но я предпочитаю вести разговоры с клубами, а не со СМИ», — добавил Драго.

27-летний Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. На его счету 91 матч и два гола в составе красно-белых. В новом сезоне он ещё не выходил на поле.

Вместе со «Спартаком» Кутепов становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны. На счету футболиста также 12 матчей за сборную России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может продать Кутепова за €2,5 млн, так как у клуба есть некоторые проблемы с финансовым фейр-плей.