Агент Кутепова опроверг свои слова о проблемах «Спартака» с ФФП
- РИА Новости
«Сегодня утром узнал о своих заявлениях относительно ситуации Кутепова. Я опровергаю эту новость. Я не казначей «Спартака», не думаю, что у них есть финансовые проблемы», — написал Драго в своём Twitter.
При этом он подтвердил, что игроком интересуются в Турции.
«Но я предпочитаю вести разговоры с клубами, а не со СМИ», — добавил Драго.
27-летний Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. На его счету 91 матч и два гола в составе красно-белых. В новом сезоне он ещё не выходил на поле.
Вместе со «Спартаком» Кутепов становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны. На счету футболиста также 12 матчей за сборную России.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может продать Кутепова за €2,5 млн, так как у клуба есть некоторые проблемы с финансовым фейр-плей.