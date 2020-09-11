Источник: «Спартак» может продать Кутепова за €2,5 млн

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Агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал о возможной продаже игрока.
Источник: «Спартак» может продать Кутепова за €2,5 млн
  • РИА Новости

По его словам, игроком интересуются два российских клуба, а также турецкий «Антальяспор». Агент отметил, что Кутепов может покинуть «Спартак» ради возвращения в сборную России.

«Илья может уйти из «Спартака» как в аренду, так и на постоянной основе. Официально клуб запрашивает за Кутепова €5 млн, но он может согласиться на €2—2,5 млн, потому что у клуба есть некоторые проблемы с финансовым фейр-плей», — цитирует Драго ТАСС.

27-летний Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. На его счету 91 матч и два гола в составе красно-белых. В новом сезоне он ещё не выходил на поле.

Вместе со «Спартаком» Кутепов становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны. На счету футболиста также 12 матчей за сборную России.

Ранее сообщалось, что «Антальяспор» заинтересован в аренде Кутепова.

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