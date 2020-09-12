Баскетболисты ЦСКА поддержали футбольный клуб перед дерби со «Спартаком»

Баскетболисты ЦСКА записали записали ролик в поддержку футболистов армейцев перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».

«Мы ЦСКА! И мы вместе! Желаем победы нашим братьям-футболистам в дерби», — написано в Twitter-аккаунте ПБК ЦСКА. Также к посту прикреплён ролик со словами игроков команды в поддержку футболистов.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00.

«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.

Ранее Александр Самедов выразил мнение, что обстановка в матче ЦСКА и «Спартак» будет накалена.