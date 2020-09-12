Баскетболисты ЦСКА поддержали футбольный клуб перед дерби со «Спартаком»
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Мы ЦСКА! И мы вместе! Желаем победы нашим братьям-футболистам в дерби», — написано в Twitter-аккаунте ПБК ЦСКА. Также к посту прикреплён ролик со словами игроков команды в поддержку футболистов.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00.
«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.
Ранее Александр Самедов выразил мнение, что обстановка в матче ЦСКА и «Спартак» будет накалена.
Мы ЦСКА! И мы вместе! 🔴🔵— CSKA Moscow (@cskabasket) September 12, 2020
Желаем победы нашим братьям-футболистам в дерби!#мыЦСКА#ЦВБП@pfc_cskapic.twitter.com/SCJDnmDevZ