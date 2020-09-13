Шишкин вспомнил эпизод с собакой на матче ЦСКА — «Спартак» в 2007 году

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Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин вспомнил о забавном эпизоде с собакой на матче со столичным ЦСКА в 2007 году.
Шишкин вспомнил эпизод с собакой на матче ЦСКА — «Спартак» в 2007 году
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Она была прямо рядом со мной! Я как раз играл справа, и она прибежала на мой фланг. Выглядело всё позитивно. Таких случаев мало в истории футбола. Белочки перебегают поле, птицы всякие, а вот собаки… И для игроков, и для зрителей получилось здорово. Да, концентрация в матче важна, но против собаки точно никто не был против», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Он отметил, что в итоге все запомнили не результат той игры (2:4), а собаку на поле. Также он вспомнил, что судья Игорь Захаров тоже подошёл с юмором к этому моменту, показав собаке жёлтую карточку.

«В мыслях не было, что она могла укусить кого-то. Вагнер с ней вообще играть начал. Она где-то там в «Лужниках» жила явно, поэтому такого подвига от неё не ждали. Интересно, конечно, что её заставило на поле выбежать, но это уже у неё спрашивать надо», — сказал Шишкин.

Матч седьмого тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.

Ранее ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби.

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