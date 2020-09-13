ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби
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- РИА Новости
«Эта информация не соответствует действительности. Никакого сектора не было выделено и выделяться не будет», — цитирует Аксёнова «Чемпионат».
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.
«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.
Ранее глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что болельщикам команды могут предоставить отдельный сектор на матче с ЦСКА.