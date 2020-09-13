ЦСКА может выделить болельщикам «Спартака» отдельный сектор на матче седьмого тура РПЛ

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Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что болельщикам команды могут предоставить отдельный сектор на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
ЦСКА может выделить болельщикам «Спартака» отдельный сектор на матче седьмого тура РПЛ
  • globallookpress.com

«Вариант, что нашим болельщикам выделят один сектор на игре с ЦСКА, действительно существует. Это распространённая практика на матчах Российской премьер-лиги. Да, гостевые сектора запрещены, но купить билет на дерби болельщики «Спартака» всё равно могли. Поэтому я не исключаю, что ради общей безопасности принимающая сторона попробует разместить наших болельщиков в одном месте», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.

Ранее Марио Фернандес заявил, что футболисты ЦСКА будут сражаться в матче со «Спартаком».

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