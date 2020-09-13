ЦСКА может выделить болельщикам «Спартака» отдельный сектор на матче седьмого тура РПЛ

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что болельщикам команды могут предоставить отдельный сектор на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Вариант, что нашим болельщикам выделят один сектор на игре с ЦСКА, действительно существует. Это распространённая практика на матчах Российской премьер-лиги. Да, гостевые сектора запрещены, но купить билет на дерби болельщики «Спартака» всё равно могли. Поэтому я не исключаю, что ради общей безопасности принимающая сторона попробует разместить наших болельщиков в одном месте», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.

Ранее Марио Фернандес заявил, что футболисты ЦСКА будут сражаться в матче со «Спартаком».