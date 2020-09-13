Фернандес заявил, что футболисты ЦСКА будут сражаться в матче со «Спартаком»

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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Фернандес заявил, что футболисты ЦСКА будут сражаться в матче со «Спартаком»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Это большой день, супердерби! Все об этом знают: и мы, и они. Задача одна — выиграть! Другой быть просто не может. Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться», — приводит слова Фернандеса пресс-служба армейцев.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00.

«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что команда намерена сделать подарок главному тренеру команды Доменико Тедеско, у которого недавно был день рождения, в виде победы над ЦСКА.

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