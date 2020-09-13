Тедеско о выходе Кокорина и Урунова: стремились усилить атаку «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выход на поле новичков команды полузащитника Остона Урунова и нападающего Александра Кокорина в центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«По поводу трансферов много было сказано. И я не тот тренер, который будет жаловаться или искать виноватых. Я доволен составом, который есть, верю в ребят. Причина выхода Урунова не усталость Умярова. Мы просто хотели усилить атаку, он способен сыграть и в опорной зоне, и в позиции восьмёрки. Этим же был обусловлен выход Кокорина и Соболева», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Кокорин и Александр Соболев вышли на поле на 56-й минуте, заменив Зелимхана Бакаева и Эсекьеля Понсе, а Урунов на 77-й минуте сменил Наиля Умярова.

Ранее Тедеско прокомментировал дебют Кокорина за «Спартак».